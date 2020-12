Charley Pride a murit răpus de Covid-19. Muzicianul american avea 86 de ani

Este doliu în lumea muzicii internaționale. Cântărețul american Charley Pride, primul star country de culoare, a murit sâmbătă, în Dallas, din cauza unor complicaţii pe fondul Covid-19. Artistul avea vârsta de 86 de ani.

A murit Charley Pride

Pride primise chiar luna trecută premiul pentru întreaga carieră din partea Country Music Association (CMA). Pe 11 noiembrie, a susţinut ultimul recital. El a interpretat piesa “Kiss an Angel Good Mornin’” cu Jimmie Allen, artist de culoare emergent, şi a susţinut un discurs emoţionant în faţa unui public restrâns, scrie news.ro.

Ulterior, muzicianul a fost anunţat că toţi cei invitaţi au fost testaţi pentru Covid-19 înainte de gală. Câteva rezultate au fost pozitive. Reprezentanţii CMA au spus la acel moment că niciunul dintre cei confirmaţi nu a intrat în spaţiul în care a avut loc ceremonia.

Maren Morris, marea câştigătoare a premiilor CMA de anul acesta, s-a întrebat dacă nu cumva ar exista o legătură, deoarece Pride a contractat boala la scurt timp după eveniment.

Dolly Parton a fost unul dintre artiştii care i-au adus omagii lui Pride.

„Sunt atât de tristă că unul dintre cei mai dragi şi vechi prieteni ai mei, Charley Pride, a murit. Este şi mai rău să aflu că a murit din cauza Covid-19. Ce virus oribil. Charley, te vom iubi mereu”, a mărturisit cântăreața.

Cine a fost Charley Pride

Charley Frank Pride a fost un cântăreț american, chitarist și jucător profesionist de baseball. Cel mai mare succes muzical a venit la începutul până la mijlocul anilor 1970, când a fost cel mai bine vândut interpret pentru RCA Records de la Elvis Presley.

În 2019, el a revenit în lumina reflectoarelor odată cu documentarul de televiziune “American Masters - Charley Pride: I’m Just Me”, care cuprinde interviuri cu artişti precum Garth Brooks, Willie Nelson, Brad Paisley, Parton şi însuşi Pride.

Inclus în Country Music Hall of Fame, în 2000, şi de trei ori premiat cu Grammy, Pride s-a bucurat de un succes imens. A debutat în topuri la finalul anului 1966, cu ”Just between Me and You”. A avut 29 de piese clasate în fruntea topului naţional country şi alte 21 de melodii în top 10, între anii 1966 şi 1984.

La finalul anilor 1980, s-a retras uşor din activitate, lansând sporadic discuri pentru case de discuri independente ca Honest şi Music City. În 1994, a apărut autobiografia ”Pride”, scrisă împreună cu Jim Henderson, iar el a coninuat să susţină concerte până recent.

Charley pride a fost căsătorit şi a avut trei copii.