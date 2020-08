Chef de chef în epicentrul PANDEMIEI de la Wuhan: Mii de oameni au petrecut la piscină ignorând orice pericol COVID-19! (VIDEO)  

Ne-au dat COVID-ul şi acum petrec! Imaginile de la o megapetrecere din Wuhan au făcut înconjurul lumii, stârnind reacţii diverse. Unii spun că e semnul revenirii la normalitate – cazurile din locul de unde a pornit pandemia fiind spre zero. Alţii spun că e inconştienţă şi sfidare.

Vineri, locuitorii din Wuhan s-au îngrămădit la petrecerea parcului acvatic Maya Beach, redeschis în iunie, după ce oraşul a fost şi-a revenit treptat din izolarea care a durat 76 de zile. Oamenii nici nu şi-au pus problema distanţării sociale ori a măştii de protecţie. Au cântat, au danat, au înnotat pe acordulrile unu concert de muzică electronică.

Mii de oameni au cântat şi dansat distrat la piscină

VIDEO: Crowds packed out a water park over the weekend in the central Chinese city of #Wuhan, where the #coronavirus first emerged late last year, keen to party as the city edges back to normal life pic.twitter.com/sIrvzSFdin