China a patentat un vaccin împotriva COVID-19 și anunță că e gata să demareze producția în masă

China a înregistrat, la autoritatea sa pentru problemele de proprietate intelectuală, una dintre propunerile sale de vaccin împotriva COVID-19 și a anunțat, luni, că va începe producția „în masă într-o perioadă scurtă de timp”. Proiectul patentat se regăsește în a treia fază de probe, ultima de dinainte de implementare, potrivit El Pais.



Vaccinul a fost dezvoltat de către Institutul științific militar chinez și CanSino Biologics, companie biofarmaceutică din China. În urma testelor efectuate de armata chineză, țări precum Arabia Saudită, Rusia, Brazila și Chile s-au oferit să găzduiască ultima fază a probelor.

Rezultatele examinărilor sunt „încurajatoare” și, spre deosebire de cazul serului rusesc, a cărui etapă de testare nu a fost făcută publică, au fost prezentate într-o investigație din iulie, de revista The Lancet.

„Patentarea este o garanție care confirmă eficiența și siguranța vaccinului”, au dat asigurări reprezentanții CanSino printr-un comunicat de presă, în care au adăugat că sunt pregătiți pentru o producție masviă – fără să specifice vreo dată în acest sens, totuși. Vaccinul, spun ei, este „ușor și rapid” și poate împinge corpul spre „a genera un răspuns imun puternic la nivel celular și hormonal într-un timp scurt”.

Investigația publicată în The Lancet arată că, la testele inițiale din luna mai, au fost efectuate probe asupra 508 persoane testate pozitiv pentru noul coronavirus. A treia fază, cu mii de voluntari implicați, este încă deschisă.

În esență, vaccinul folosește un adenovirus al răcelii obișnuite pentru a introduce informație genetică din noul coronavirus în celulele umane, cu instrucțiunile de a crea doar câteva tipuri de proteine virale și de a genera un răspuns imun fără riscul de a înrăutăți boala. El a fost dezvoltat în colaborare cu Academia militară de științe, fiind inspirat de un vaccin împotriva virusului Ebola, care obținea o licență provizorie în anul 2017.



Registrul internațional elaborat de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a contabilizat deja 167 de vaccinuri experimentale împotriva COVID-19. Un număr de 29 dintre acestea se află în faza de studii clinice, iar șase dintre ele au intrat în ultimele etape ale experimentelor.

De altfel, chiar și un alt vaccin al Chinei ar fi scos la iveală rezultate sigure și generatoare de răspuns imun, după cum arată datele clinice publicate de către The Journal of the American Medical Association. Proiectul, care aparține Institutului de produse biologice de la Wuhan, filială a China National Biotec Group, Sinopharm și Institutului de virologie de la Wuhan din cadrul Academiei de științe a Chinei, și se regăsește undeva între fazele 1 și 2.

Cât despre situația din Europa, reamintim că, recent, președintele Klaus Iohannis a declarat că, „la acest moment, în UE, nu există un vaccin acceptat, aprobat, însă UE sprijină mai multe proiecte de cercetare și sperăm ca într-un viitor cât se poate de apropiat să beneficiem de un vaccin împotriva COVID-19".