China a vândut, anul trecut, 220 de miliarde de măşti în valoare de 53 de miliarde de dolari (VIDEO)

China ”s-a îmbogățit” din pandemie. Țara din care a pornit virusul ucigaș a înregistrat exporturi record de echipamente de protecţie medicală în anul 2020. Peste 200 de miliarde de măşti au plecat din China către destinaţii din toată lumea. La acestea se adaugă alte câteva miliarde de costume de protecţie şi de teste, informează B1 TV.

Aproximativ 220 de miliarde de măști chirurgicale, atatea a exportat China în 2020 ca urmare a cererii foarte ridicate. Suficient ca fiecare locuitor al planetei să aiba 40 de măști. Iar potrivit estimărilor autorităților chineze, doar măștile s-ar ridica la o valoarea de peste 52 de miliarde de dolari. În totalul autorităților chineze au fost, însă, incluse și măștile donate.

La numărul mare de măști se mai adaugă și 2,3 miliarde de costume de protecție, precum și un miliard de truse de testare a coronavirusului.

