China aderă la acordul care garantează furnizarea de vaccinuri anti-COVID-19 către țările slab dezvoltate economic

China a anunţat că a aderat la iniţiativa Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru furnizarea de vaccinuri anti-COVID către 19 ţări în curs de dezvoltare. Anunțul a fost făcut de ministerul Afacerilor Externe chinez, printr-un comunicat care confirmă aderarea la Covax (Covid-19 Vaccine Global Access).

Inițial, China nu a fost de acord să adere la această alianță, ratând termenul global de aderare, care era stabilit în luna septembrie. Iniţiativa îşi propune să garanteze accesul la vaccinuri în 92 de ţări sărace.

