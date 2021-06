China: Un bloc cu 6 etaje s-a prăbușit din senin. Cinci persoane au murit, iar alte câteva zeci sunt prinse sub dărâmături (VIDEO)

Momente de coșmar în orașul chinez Chenzhou, duminică dimineață. Un bloc de locuințe cu 6 etaje s-a prăbușit din senin. Cel puțin 5 oameni și-au piedut viața, 7 sunt încă prinși sub dărâmături, iar alți 15 au reușit să se salveze, potrivit globaltimes.cn.

At present, eight people have been rescued from the rubble of the collapse building in Chenzhou City.



Following the collapse, the local county party committee and county government immediately organized an emergency response. pic.twitter.com/U6sYZUbsxt