Hunter Biden, fiul cel mai mic al candidatului la președinția democratică Joe Biden, a devenit un nume familiar în campania prezidențială din 2020. Legăturile sale cu Burisma, o companie energetică ucraineană, au inspirat atacuri regulate din partea președintelui Donald Trump și a aliaților săi.

Încurajarea acestei ofensive este un raport recent al senatorilor republicani în cadrul comitetelor Senatului pentru finanțe și securitate internă. Documentul de 87 de pagini intitulat „Hunter Biden, Burisma și corupție: impactul asupra politicii guvernului SUA și preocupări conexe” este folosit ca dovadă într-o serie de atacuri online. De asemenea, a oferit fundalul unei controversate povești din New York Post din 14 octombrie.

O anchetă a publicației New York Post vine în continuarea unor informații vehiculate în ultimii 2 ani despre folosirea de către Joe Biden a funcției de vicepreședinte al SUA pentru "îmbogățirea nejustificată" a fiului său.

Într-o intervenție televizată, cel care a obținut datele, Rudy Guliani, fost procuror anti-mafia și apropiat de președintele Donald Trump, a afirmat că ar avea dovezi că familia Biden ar fi luat bani nu numai din Ucraina și China, dar și din România, Irak sau Rusia.

Cel care a câștigat reputația de a fi fost cel mai bun primar al New York-ului acuză de corupție și mass-media americană pentru a încercat acoperirea scandalului. Trump a folosit în campania electorală prezidențială noile informații, denunțându-și contracandidatul într-o întâlnire publică: „Acum vedem limpede că Biden este un politician corupt.”

Mark Meadows, șeful personalului de la Casa Albă, susține că o parte din sumele de bani care par să curgă spre familia Biden vin în principal din România, Ucraina și China. Oficialul american este de părere că în zilele următoare va ieși la iveală și o „conexiune românească”, potrivit Breitbart.

