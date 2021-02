Cine este Evan Rachel Wood, actrița americană care îl acuză pe Marilyn Manson de abuzuri

Evan Rachel Wood, actriţă, cântăreaţă şi activistă, a povestit luni că în spatele abuzurilor suferite în trecut a stat Brian Hugh Warner, cunoscut drept Marilyn Manson. După aceste declarații, Loma Vista Recordings, care a lansat cele mai recente trei albume ale lui Manson, a anunţat luni seară că încheie colaborarea cu acesta.

Evan Rachel Wood a povestit că a fost abuzată de Marilyn Manson

„În lumina acuzaţiilor tulburătoare făcute astăzi de Evan Rachel Wood şi alte femei care spun că Marilyn Manson le-a abuzat, Loma Vista va înceta din acest moment să mai promoveze albumul său actual. Având în vedere această evoluţie îngrijorătoare a lucrurilor, am decis să nu mai lucrăm cu Marilyn Manson la proiecte viitoare”, a fost transmis într-un comunicat, citează Variety.

Începând cu anul 2015, Manson a lansat trei albume cu casa de discuri, inclusiv „We Are Chaos” (2020). Pagina sa de prezentare a fost eliminată de pe site-ul companiei, la câteva ore după dezvăluirea făcută de Wood.

Evan Rachel Wood, cunocută actriță americană

Evan Rachel Wood este o actriță americană. Ea și-a început cariera în actorie în anii 1990, apărând în câteva seriale de televiziune, printre care și American Gothic (1995–1996) și Once and Again (1999–2002).

A debutat într-un rol principal de film la vârsta de nouă ani în pelicula Digging to China (1998) și a devenit cunoscută prin rolul său din filmul Thirteen (2003), pentru care a fost nominalizată la Globul de Aur.

După aceasta a continuat să apară preponderent în filme independente, cum ar fi Pretty Persuasion (2005), Down in the Valley (2006), Running with Scissors (2006), Across the Universe (2007), iar din 2008, a apărut și în filme mainstream, printre care The Wrestler (2008), Whatever Works (2009) și The Ides of March (2011).

Luni, într-un mesaj publicat pe Instagram şi într-un comunicat transmis Vanity Fair, actriţa a spus: „Numele celui care m-a abuzat este Brian Warner, cunoscut lumii ca Marilyn Manson. A început să mă curteze când eram adolescentă şi, în mod groaznic, m-a abuzat ani. Am fost îndoctrinată şi manipulată spre supunere. Nu îmi mai este teamă de represalii, defăimare sau şantaj. Sunt aici să vorbesc despre acest om periculos şi să apelez la multele industrii care l-au susţinut, înainte de a mai distruge alte vieţi. Sunt alături de numeroasele victime care nu vor mai rămâne tăcute”.

Relaţia dintre ei a devenit publică în 2007, când actriţa avea vârsta de 19 ani, iar cântăreţul, 38. S-au logodit în 2010, iar un an mai târziu s-au despărţit.

Manson a răspuns acuzaţiilor cu un comunicat publicat luni noapte pe Instagram: „Evident, arta şi viaţa mea au fost mult timp magneţi pentru controversă, dar aceste recente acuzaţii aduse mie sunt denaturări oribile ale realităţii. Relaţiile mele intime au fost mereu complet consimţite de parteneri cu viziuni similare. Indiferent de cum - şi de ce - alţii aleg acum să prezinte eronat trecutul, acesta este adevărul”.