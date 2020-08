Cine este Kyle Rittenhouse, adolescentul din SUA acuzat că a împușcat doi oameni la un protest din Wisconsin (VIDEO)

Kyle Rittenhouse, adolescentul de 17 ani acuzat de omor cu intenție în timpul protestelor violente din orașul Kenosha, statul Wisconsin, este un tânăr care a crescut în suburbiile din Chicago și care idolatriza aparent poliția.

Amintim că aceste proteste au plecat de la împușcarea de către polițiști a unui alt tânăr de culoare, Jacob Blake.

Tânărul obișnuia să pozeze pe rețelele de socializare îmbrăcat militar sau purtând arme. De altfel, el făcuse parte dintr-un program dedicat tinerilor interesați de forțele de ordine.

Conturile sale de socializare au fost șterse în urma acestui incident tragic, dar jurnaliștii site-ului Heavy.com au apuat să salveze câteva din imaginile postate de acesta.

Una dintre filmările făcute publice arată cum Kyle Rittenhouse fuge cu arma în mână, fiind urmărit de o persoană. Adolescentul se împiedică și câțiva oameni sar pe el, dar tânărul apucă să tragă cu arma. O parte din oameni apucă să fugă, dar cel care l-a imobilizat primul se prăbușește câțiva metri mai încolo.

Adolescentul Kyle Rittenhouse este în arest, fiind acuzat că a împușcat trei persoane, dintre care două au murit, scrie Washington Post.

Împușcarea lui Jacob Blake

Jacob Blake, americanul de culoare împușcat săptămâna trecută, se zbate între viață și moarte. Medicii spun că, dacă va supraviețui, acesta va rămâne paralizat de la brâu în jos în urma rănilor suferite.

Tatăl acestuia l-a vizitat de curând și s-a îngrozit când a văzut că zace pe un pat de spital încătușat, scrie cnn.com.

"E revoltător! Este paralizat și nu poate merge, iar ei l-au încătușat de pat. De ce?", s-a revoltat unchiul victimei.

Pe Twitter au început să apară și fotografii cu polițistul care a tras nu mai puțin de 7 gloanțe în spatele bărbatului neînarmat.

Politistul care l-a impuscat pe Jacob Blake

