Cine este Maria, fiica lui Vladimir Putin, care a TESTAT VACCINUL si cum a reactionat la antidot

Desi isi tine familia departe de ochii publici, Vladimir Putin a girat seriozitatea vaccinului rusesc impotriva COVID-19 cu viata uneia dintre fiicele sale. Interesant este ca pana acum, presedintele rus a tinut atat de mult la anonimatul fiicelor sale – Maria si Ekaterina - incat a acceptat sa le schimbe si numele din motive de protectie.

Nimeni nu știe mai nimic despre cele doua insă, odată cu apariția vaccinului rusesc anti-COVID-19, președintele a anunțat că una din fete se numără printre persoanele care au primit o doză din acest antidot.

Ambele fiice ale lui Vladimir Putin au ieșit de pe scena publică, încă din 1999, când tatăl lor a preluat funcția de premier iar apoi, la scurt timp, a devenit președinte. Maria, cea mai mare, și Ekaterina s-au retras de la școala germană din Moscova și au început studiile acasă cu profesori privați. Apoi, potrivit presei ruse, și-au schimbat numele pentru a-și proteja intimitatea, scrie ziarul italian Il Corriere della Sera.

Cum a reactionat Maria la antidot

Maria (34 ani) a devenit Vorontsova, a absolvit Medicina și s-a specializat în Endocrinologie. Cel mai probabil, ea este fiica lui Putin pe care a fost testat noul vaccin rusesc.

Vladimir Putin a povestit că, după prima doză de vaccin, fiica sa „a avut febră 38; a doua zi a scăzut la 37 și, apoi, totul a decurs normal'.

Conform unor surse rusești, Maria este implicată într-un amplu proiect pentru construcția unui spital de 20.000 de pacienți în apropiere de Sankt Petersburg. Alte surse vorbesc și despre o inițiativă diferită pentru crearea unui centru de cercetare a genomului uman.

Se pare ca Maria, căsătorită cu un antreprenor olandez, ar avea o fiică. Putin s-a limitat să vorbească la general despre „nepoți', prin urmare, se crede că Ekaterina, fiica cea mică, în vârstă de 33 de ani, a devenit și ea mamă.Ekaterina, care are și ea un nume de familie diferit de cel al tatălui – Tikhonova - a apărut recent pe scena politică rusă si se zvoneste ca va fi succeasoarea lui Putin. De profesie dansatoare sportiva, Ekaterina a fost casatorita cu magnatul rus Kirill Shamalov pe care l-a lasat fara vreo 400 milioane de dolari la divortul din 2018, potrivit The Sun.

Despre Maria insa s-au știut întotdeauna foarte puține lucruri. Potrivit „Open Media', portalul de știri al opoziției, Maria ar fi cumpărat o vilă rustică mare (dacea) în districtul Odinzovo, la doar 15 minute de reședința președintelui rus.

Vaccinul rusesc, disponibil de la 1 ianuarie 2021

Liderul Rusiei a anunțat pe 11 august că oamenii de știință din țara sa au dezvoltat primul vaccin împotriva noului coronavirus.

Vaccinul va fi pus în circulație în 1 ianuarie 2021, potrivit registrului național al medicamentelor realizat de Ministerul Sănătății.

Rusia a afirmat în ultimele săptămâni că a asigurat producția viitoare a câtorva mii de doze de vaccin împotriva coronavirusului și a „mai multor milioane” de la începutul anului viitor.