Cine este protestatarul cu blană și coarne de la ciocnirile din Capitoliu. Bărbatul e susținător QAnon, mișcarea care operează cu o teorie vastă a conspirației (VIDEO)

Printre protestatarii care au pătruns în Capitoliul SUA miercuri se numără și Jake Angeli – ușor de recunoscut cu fața vopsită, purtând blana și căciula sa cu coarne – un susținător al Qanon a cărui prezență la manifestațiile de dreapta din Arizona a devenit o obișnuință în ultimul an, potrivit Arizona Central.

Angeli a fost observat în fotografiile susprinse miercuri la Washington DC, când protestatarii au devenit violenți și au pătruns în clădirea Capitoliului, provocând astfel suspendarea acțiunii programate de Congres pentru acea zi, și anume certificarea victoriei lui Joe Biden la alegerile prezidențiale americane.

La un moment dat, Angeli a fost văzut pe podiumul din Senatul SUA. El a pozat cu brațul drept încordat, iar în mâna stângă ținea o lance cu drapelul american.

Începând cu anul 2019 cel puțin, Angeli a fost văzut în mai multe rânduri în fața Capitoliului din Arizona când scanda diverse teorii ale conspirației, majoritatea legate de convingerile promovate de QAnon.

Într-un interviu din 2020 pentru The Arizona Republic, Jake Angeli spunea că poartă acea bonetă din blană, își pictează fața și se plimbă fără cămașă și cu pantaloni rupți pentru a atrage atenția. Totodată, el susținea că este capabil să le vorbească oamenilor de QAnon și de alte adevăruri despre care consideră că sunt ținute ascunse.

Potrivit The Guardian, QAnon operează având la bază o teorie vastă a conspirației, una complicată și în continuă schimbare, iar adepții săi aduc constant noi evenimente și personalități în narațiunea principală. Totuși, esența narațiunii este că democrații de la nivel național, ajutați de Hollywood și de un grup de „elite globale”, conduc un cerc masiv dedicat răpirii, traficului, torturii, abuzului sexual și canibalismului vizând copii, toate îndreptate spre îndeplinirea unui presupuse credințe satanice.

În februarie 2020, Angeli lua parte la o manifestație pro-Trump din Phoenix. El ținea o pancartă pe care scria, „Q m-a trimis”, și întreba mulțimea dacă este la curent cu conspirația.

„Bulgărele de zăpadă s-a rostogolit și abia devine tot mai mare. Noi suntem mainstream-ul acum”, spunea Jake Angeli.

El a refuzat miercuri un interviu cu The Republic, însă a vorbit cu un corespondent de la Globe și Mail of Toronto. Potrivit reporterului, Angeli susținea că poliția a încetat să mai încerce să oprească pătrunderea protestatarilor în Capitoliu și, după ceva vreme, forțele de ordine l-ar fi rugat politicos să părăsească incinta.Cum arată OMUL din ultimul trib preneolitic din lume, uitat pe o insulă. Istoricii, şocaţi!

Angeli a participat și la manifestațiile din Arizona pentru redeschiderea afacerilor închise de autoritățile locale ca parte din restricțiile anti-coronavirus. Totodată, acesta a luat parte și la demonstrațiile pentru contestarea rezultatelor statale de la alegerile prezidențiale.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.