Cine este rusul Igor Grechushkin, proprietarul ambarcațiunii cu nitrat de amoniu din Beirut

Investigația oficială asupra exploziilor devastatoare din Beirut este abia la început, dar există deja date despre tragedia de marți. Este cunoscut faptul că deflagrațiile care au ucis aproximativ 150 de oameni, au rănit alte câteva mii și au lăsat fără adăpost sute de mii de libanezi s-au produs din cauza stocului imens de nitrat de amoniu, rămas de la o ambarcațiune ce a aparținut omului de afaceri rus Igor Grechushkin.

Tragedia de săptămâna aceasta din Liban nu s-ar fi întâmplat dacă acest material exploziv nu ar fi fost abandonat de Rhosus, o navă de marfă deținută de omul de afaceri Igor Grechushkin, scrie Independent.co.uk.

De asemenea, jurnaliștii britanici spun că o parte din vină o au și autoritățile libaneze, care au permis încărcăturii periculoase să stea în condiții improprii în docuri timp de șase ani.

Nava Rhosus, reținuta în 2014 în portul Beirut, alături de încărcatura de 2.750 de tone de nitrat de amoniu, care ar sta la baza exploziilor din urma cu cu câteva zile, a aparținut lui Igor Grechushkin, un om de afaceri rus.

Nava a fost înregistrată în Registrul de Stat al Navelor din Republica Moldova la data de 23 februarie 2012, iar din anul 2014, nu mai naviga sub Pavilionul de Stat al Republicii Moldova, fiind radiată forțat din Registrul de Stat, din cauza expirării documentelor de înregistrare.

Căsătorit și tatal unui baiat de 20 de ani, Igor Grechushkin s-ar afla, în prezent, în Limassol, Cipru.

În 2013, omul de afaceri rus a fost acuzat de membrii echipajului vasului ca i-a abandonat, atunci când nava a fost reținută în portul Beirut din cauza lipsei documentației.

Igor Grechushkin este originar din Habarovshkin, Extremul Orient al Rusiei.

Independent, citând surse diplomatice, scrie că acesta a luat legătura cu consulatul rus din Nicosia, au spus surse diplomatice.

Pe de altă parte, mass-media elenă a raportat că este căutat de poliția cipriotă pentru interogare.

Grechushkin controla Rhosus printr-o companie înregistrată în Insulele Marshall. De altfel, el își gestiona afacerile în Cipru, o bază tradițională, cu impozite mici pentru toate tipurile de afaceri rusești.

Se știu deja multe despre faimoasa călătorie a lui Rhosus.

În 2014, cargoul Rhosus, care transporta nitrat de amoniu între Georgia şi Mozambic, a fost reţinut în portul Beirut din cauză că nu mai putea naviga în condiţii de siguranţă.

Ulterior, acestuia i s-a interzis navigarea din cauză că încălcase reguli de exploatare, iar încărcătura a fost sechestrată şi depozitată în portul Beirut.

Echipajul format din membri ruşi şi ucraineni a fost repatriat în 2014, însă îngrăşământul chimic a rămas în Liban.

Agenţia TASS scrie că vasul a fost confiscat de autorităţile libaneze în 2015, în timp ce portalul Fleetmon şi publicaţia Zona Media din Rusia au relatat că vasul aparţinea omului de afaceri Igor Grechushkin.

Într-un interviu entru mass-media rusească, căpitanul navei a descris modul în care Grechushkin a încetat să plătească facturile și a lăsat echipajul ruso-ucrainean de izbeliște.

„Dacă nu am fi primit mâncare de la oameni din Beirut, am fi murit”, a declarat Boris Prokoshev pentru publicația Mediazona.

Aproape un an de zile au stat sechestrați marinarii acestui cargo.

”Erau lacomi”, a spus Boris Prokoshev, care era căpitanul navei Rhosus în 2013 când, zice el, proprietarul i-a cerut să facă o oprire neprogramată în Liban pentru a ridica marfă suplimentară, relatează Reuters.

Membrii echipajului trebuiau să încarce utilaje rutiere grele și să le ducă în Portul Akaba din Iordania înainte să își continue călătoria către Africa, unde azotatul de amoniu trebuia să ajungă la un producător de explozibili.

Dar nava nu a mai părăsit niciodată Beirutul, după ce a încercat și nu a reușit să încarce în siguranță cargo-ul suplimentar înainte de a fi implicată într-o dispută legală îndelungată privind taxele portuare.

„Ar fi putut distruge întreaga navă și i-am spus nu”, a spus el pentru Reuters, prin telefon, din casa sa din orașul rus Soci.

Căpitanul și avocații l-au acuzat pe proprietarul navei că a abandonat vasul, în timp ce echipajul de pe vas a fost obligat să rămână până proprietarul navei avea să plătească taxele. După câteva luni, din motive de siguranță, nitratul de amoniu a fost descărcat și introdus într-un depozit din port.

Căpitanul mai povestește că și-a văzut șeful doar de două ori, iar ultima dată și-a dat seama că are probleme financiare. Echipajul comandase proviziile necesare pentru navă, dar Grechushkin a refuzat să plătească pentru două treimi din acestea.

Mai mult, spune acesta, salariile nu le-au fost livrate marinarilor timp de patru luni.

Captul Prokoshev spune că a renunțat la încercarea de a-l trimite în judecată pe proprietarul navei pentru venitul pierdut, după ce o instanță rusească din Khabarovsk l-a sfătuit să continue cererea din Cipru, unde se mutase Grechushkin.

Conform documentelor văzute de The Independent, Grechushkin datora echipajului său peste 200.000 de dolari, în septembrie 2014.

Transportul valora circa un milion de dolari.

"Grechushkin a decis pur și simplu să abandoneze nava și să pună în buzunar milionul", a spus căpitanul într-un interviu acordat Radio Svoboda.

De la extaz la agonie. Explozia care a avut loc în capitala libaneză Beirut şi care a lăsat în urmă zeci de morţi şi mii de răniţi a fost surprinsă de un cameraman care filma o mireasă în ziua nunţii ei.

Potrivit presei locale, la originea exploziei care a zguduit capitala libaneza a fost un incendiu pornit de la un muncitor care folosea aparatul de sudură. Scânteile acestuia au aprins substanțele explozive depozitate în apropiere.

Cele două explozii au ucis cel puţin 137 de oameni şi au rănit peste 5.000, iar zeci de persoane sunt în continuare date dispărute.

Efectele asupra clădirilor din jur au fost devastatoare. Guvernatorul Beirutului a anunţat miercuri că între 250.000 şi 300.000 de persoane de oameni şi-au pierdut casele în urma exploziei, iar autorităţile fac acum efort pentru a le oferi adăpost, apă şi hrană.

