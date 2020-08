Cine este Steve Bannon, ideologul de extremă-dreapta din echipa lui Donald Trump

Steve Bannon, fostul consilier al campaniei pentru președintele Donald Trump, a fost eliberat pe cauțiune în dosarul în care este acuzat de deturnare de fonduri în campania de strângere de fonduri pentru construcția zidului de la granița cu Mexicul. Bannon, în vârstă de 66 de ani, a făcut parte din conducerea campaniei lui Trump, după care a fost strateg al Casei Albe, rămînînd acolo pînă în vara lui 2017, când relațiile sale cu președintele s-au înrăutățit.

În acest context B1 TV difuzeazã, în vineri searã de la ora 22.00, în exclusivitate în România, douã producții de excepție realizate de cãtre FRONTLINE, echipa de investigații a PBS – "IMIGRAȚIA, ARMA SECRETÃ A LUI TRUMP" și "TRUMP VERSUS CHINA".

"IMIGRAȚIA: ARMA SECRETÃ A LUI TRUMP" (ZERO TOLERANCE) este o anchetã jurnalisticã de amploare care pune în discu?ie modul în care Donald Trump s-a folosit de tema imigrației pentru a câștiga alegerile din Statele Unite și despre cum acesta a impus temele în campania din 2016.

Documentarul conține interviuri exclusive cu foști consilieri ai lui Donald Trump (Steve Bannon, Corey Lewandowski, Sam Nunberg), cu politicieni democrați și republicani, dar și cu jurnaliști și analiști de marcã din SUA.

"TRUMP VERSUS CHINA" cel de-al doilea documentar de exceptie al serii, prezintã rãzboiul economic dintre Washington și Beijing și pune în discuție impactul pe care îl au investițiile chineze în economia americanã, dar și problemele sociale ce apar ca o consecințã.



Steve Bannon, fost consilier al lui Donald Trump, a fost reținut, joi, pentru deturnare de fonduri. Potrivit presei străine, Bannon deturna banii printr-un site prin intermediul căruia se strângea suma necesară construcției "zidului" la granița dintre SUA și Mexic promis de președintele american în campania electorală.

Ulterior, Bannon a fost eliberat pe cauțiune.

