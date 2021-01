Cipru intră în lockdown din 10 ianuarie. Persoanele vor avea voie să părăsească locuința de două ori pe zi, cu motive justificate

Autoritățile din Cipru vor institui un lockdown, începând din 10 ianuarie, pentru a limita răspândirea noului coronavirus, a anunțat ministrul cipriot al sănătății, vineri. Este pentru a doua oară când țara folosește o măsură de acest gen în lupta cu pandemia de COVID-19, potrivit Reuters.

Cipru intră în lockdown, începând din data de 10 ianuarie

Coafoarele, saloanele de înfrumusețare și marile magazine se vor închide până la data de 31 ianuarie, a precizat ministrul Constantinos Ioannou, într-o conferință de presă.

Persoanele vor avea voie să părăsească locuința doar de două ori pe zi, pentru motive specifice, precum achiziționarea de alimente sau medicamente, dar și pentru a face exerciții fizice. Totodată, rămâne în vigoare și interdicția de deplasare în timpul orelor 21 și 5 dimineața.

Școlile vor trece la forma de învățământ la distanță, ele fiind închise în prezent oricum pe fondul vacanței de iarnă. Școlile vor rămâne deschise, a mai spus ministrul cipriot al Sănătății.

Cipru a înregistrat peste 26.000 de cazuri de COVID-19 de la debutul pandemiei – prima îmbolnăvire era confirmată la început de martie – și 140 de decese. În ultima lună, țara a resimțit o creștere a numărului de cazuri noi, cu un bilanț care a depășit în mod regulat 300 pe zi.

Ministerul cipriot al Sănătății anunța în 3 ianuarie că în Cipru a fost detectată noua variantă de coronavirus – care este mai contagioasă – la câțiva călători care sosiseră din Marea Britanie.

Cipru, precum majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, a demarat campania de vaccinare anti-COVID-19 în 27 decembrie, începând cu administrarea serului la persoanele în vârstă.

Cipru a cerut Israelului o cantitate suplimentară de vaccin anti-COVID-19

Autoriățile cipriote au cerut o cantitate suplimentară de la vecinul și aliatul său Israel, după cum a anunțat președintele Nicos Anastassiades în Politis. Potrivit informațiilor din cotidian, președintele Ciprului a precizat că premierul israelian Benjamin Netanyahu a explicat că solicitarea va fi analizată în cadrul consultărilor cu experții.

„Batem toate recordurile. Am adus milioane de vaccinuri în Israel. Suntem înaintea întregii luni”, a declara Benjamin Netanyahu.

David Saranga, ambasadorul Israelului în România, declara în cadrul unei intervenții la Știrile B1 TV că în țara sa oamenii au înțeles cât de importantă este vaccinarea și au încredere în sistemul de sănătate, motiv pentru care s-au prezentat masiv la centrele de vaccinare.

„Lumea a înțeles cât de important este, are încredere în sistemul de sănătate din Israel și are încredere în Pfizer și, din acest motiv, cererea pe care o vedem astăzi este mai mare decât oferta. Până acum am primit 3,8 milioane de doze pentru 2 milioane de cetățeni, care au venit din partea Pfizer. Până la sfârșitul lunii ianuarie o să primim și vaccinul de la Moderna. Israelul a cerut 8 milioane de doze de la Pfizer, 6 milioane de la Moderna și 10 milioane de la AstraZeneca, care așteptăm să vină”, a declarat ambasadorul Israelului, țară în care prioritate la vaccinare au avut persoanele de peste 60 de ani, medicale și oamenii cu boli anterioare.