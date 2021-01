Clădirea Curții Supreme a Statelor Unite este evacuată în urma unei amenințări cu bombă iar judecătorii instanței sunt evacuați, relatează CNN care afirmă de asemenea o prezență sporită a Gărzii Naționale în Zonă

În timp ce judecătorul șef al Curții Supreme, John Roberts, asistă la ceremonia de învestire a noului președinte ales al SUA, Joe Biden, oficialii din clădirea celei mai înalte instanțe de udecată americane au primit o amenințare cu bomba.

IMPORTANT UPDATE: A Supreme Court public information officer tells CNN's @Arianedevogue that a bomb threat was called into the court, but the building has not been evacuated.