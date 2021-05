CNAIR anunță șapte oferte pentru elaborarea studiilor de fezabilitate a drumului expres Bucureşti-Târgovişte

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat vineri că s-au depus 7 oferte pentru procedura de atribuire a contractului ”Elaborare Studiu de Prefezabilitate și Studiu de Fezabilitate pentru Drum Expres București Târgoviște”.

Până la termenul limită de deschidere au depus candidaturi următorii ofertanți:

1. Asocierea SC IRIMAT CONS SRL – SC STUDIO CORONA SRL CIVIL ENGINEERING

2. Asocierea SC ROMAIR CONSULTING SRL – INSTITUT IGH d.d. – SC EXPERT PROIECT 2002 SRL

3. Asocierea SC EXPLAN – MEINHARDT INFRASTRUCTURE AND ENVIRONMENT LIMITED

4. Asocierea SC SEARCH CORPORATION SRL – SC LIKE CONSULTING SRL – MEGA MUHENDISLIK MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC)

5. SC TPF INGINERIE SRL

6. Asocierea SC VIAPONTE ROM SRL – METROUL S.A. – SC CAPITAL VISION SRL

7. YUKSEL PROJE A.S.

Valoarea estimată a contractului este de 12.826.180,80 lei fără TVA.

Perioda de elaborare pentru Studiul de Prefezabilitate este de 2 luni și pentru Studiul de Fezabilitate 18 luni.

În perioada următoare, Comisia de Evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice.