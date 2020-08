Comisia Europeană alocă 2,5 milioane de euro pentru pregătirea cadrelor medicale în vederea dobândirii de competențe legate de terapia intensivă, în contextul pandemiei de Covid-19

În contextul pandemiei de coronavirus, Comisia Europeană aprobă fonduri pentru pregătirea cadrelor medicale în vederea dobândirii de competențe legate de terapia intensivă. Pregătirea acordată va asigura dobândirea de competențe medicale legate de terapia intensivă de către cadre medicale care nu lucrează în mod regulat la ATI.

Fonduri europene pentru pregătirea cadrelor medicale în domeniul terapiei intensivă

Liderii de la Bruxelles au decis să acorde câteva milioane de euro în vedere pregătirii unor cadre medicale pentru specializarea ATI, astfel încât să poată ajuta la combaterea epidemiei de Covid-19.

Mai exact, Comisia a semnat marți, 18 august, un contract pentru a pune la dispoziție fonduri în valoare de 2,5 milioane EUR din Instrumentul de sprijin de urgență pentru pregătirea unui grup multidisciplinar de cadre medicale care sprijină și asistă unitățile de terapie intensivă (ATI) în perioadele dificile cauzate de pandemia de COVID-19.

Acest demers va mări numărul cadrelor medicale care ar putea fi mobilizate într-un moment în care este nevoie de o extindere rapidă a capacității unităților de terapie intensivă.

„Prin această decizie, ne demonstrăm încă o dată angajamentul de a sprijini cadrele medicale care lucrează în prima linie din întreaga Europă, punându-le la dispoziție pregătire medicală esențială pentru a garanta faptul că aceste persoane dispun de toate cunoștințele necesare pentru a contribui la dotarea cu specialiști a unităților de terapie intensivă în perioadele de criză. Vom continua să facem tot ce ne stă în putință pentru a sprijini eforturile statelor membre de a combate pandemia de coronavirus și pentru a îmbunătăți pregătirea și capacitatea de răspuns prin intermediul Instrumentului de sprijin de urgență.”, a declarat Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, potrivit unui comunicat al CE.

COVID-19 a afectat semnificativ numărul de paturi de spital disponibile în primele luni ale pandemiei

Potrivit reprezentanților Comisiei Europene, COVID-19 a afectat semnificativ numărul de paturi de spital disponibile în primele luni ale pandemiei, conducând la o creștere cu 30-40 % a cererii de paturi în unitățile de terapie intensivă și la suprasolicitarea resurselor disponibile.

“Programul menționat, aplicat în mod uniform în întreaga UE, va acoperi cel puțin 1 000 de spitale și 10 000 de medici și asistenți medicali și va fi pus în practică în perioada august-decembrie 2020.”, spune aceștia.

România dispune, la ora actuală, de 1.034 de paturi terapie intensivă cu dotare completă pentru patologie COVID-19, a anunțat Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, care a mai precizat că, în urmă cu trei săptămâni, „aveam doar 840 de paturi”.

„În acest moment avem 1.030 de paturi, care au și dotarea completă pentru patologie COVID, ce înseamnă ventilatoare, ce înseamnă monitoare, ce înseamnă injectomate. Dacă bine țineți minte, acum trei săptămâni aveam 840 de paturi. Prin operaționalizare la tot ce înseamnă spitalele care au revenit, Ilfov, Witing, Elias, plus celelalte spitale din țară, am ajuns la 1.034 de paturi. Ieri, în evaluarea pe care am făcut-o și în județul Bihor, de exemplu, Spitalul Municipal, Spitalul Județean puteau mări capacitatea de paturi de terapie intensivă de la 18, la 35 ambele spitale. Spitalul Municipal din Oradea este un spital suport COVID, având în acest moment doar patologie COVID cu comorbiditățile existente”, a declarat ministrul Nelu Tătaru, miercuri.