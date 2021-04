Concluziile celui mai important eveniment diplomatic al anului pentru România. Bogdan Aurescu: “Anunțul Rusiei de retragere a trupelor de la frontiera cu Ucraina nu schimbă necesitatea de a găsi soluții de dezescaladare”

Trilaterala pe teme de securitate a miniştrilor de Externe din Polonia, România și Turcia a început vineri la București, într-un context tensionat pentru întreaga regiune a Mării Negre. Federația Rusă a provocat îngrijorări intense în cancelariile occidentale după ce a comasat efective impresionante de luptă la granița de est a Ucrainei. Prezenţa unor trupe în apropierea Ucrainei, care luptă din 2014 împotriva rebelilor separatişti proruşi în Donbas, estul ţării, a alimentat teama oficialilor occidentali și a celor de la Kiev că Moscova pregătește reluarea operațiunilor militare, ba chiar o invazie.

sursa foto: MAE

Rusia a dezminţit, asigurând că manevrele sale nu sunt "ameninţătoare", ci reprezintă un răspuns la exerciţiile NATO în Europa şi provocări ucrainene. Prin ordinul de revenire a trupelor sale la bazele lor permanente din zona de graniţă cu Ucraina, Moscova aparent pune capăt episodului cu mobilizarea a zeci de mii de soldaţi la frontiera ruso-ucraineană. Cum era de așteptat acest incident a pus amprenta asupra discuțiilor de la București, în cadrul Trilateralei România-Polonia-Turcia.

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a precizat că anunțul Rusiei privind retragerea trupelor de la granița cu Ucraina nu schimbă necesitatea de a continua analiza asupra cauzelor care au dus la această situație foarte tensionată:

"În contextul masării de trupe militare ale Rusiei, am discutat deja în cursul serii de ieri, în detaliu, recentele evoluţii de securitate îngrijorătoare din Ucraina şi din jurul acesteia, precum şi perspectivele de evoluţii ulterioare. De asemenea, măsuri pentru dezescaladare şi detensionare, inclusiv cum putem sprijini concret Ucraina.

Anunţul de ieri cu privire la retragerea trupelor ruse, care este evoluţie în direcţia bună, nu schimbă cu absolut nimic necesitatea de a continua analiza asupra cauzelor care au dus la această situaţie foarte tensionată şi de a identifica măsuri de dezescaladare şi de evitare pe viitor a unor situaţii similare", a spus Aurescu, în conferința de presă susținută alături de miniștrii de Externe din Polonia și Turcia.Carantină obligatorie pentru toţi aceşti români. Vor sta în case pentru 14 zile

La rândul său, ministrul turc al Afacerilor Externe a precizat că situația tensionată de la Marea Neagră trezește îngrijorări și la Ankara, în contextul în care între Vladimir Putin și Erdogan a dezvoltat de-a lungul timpului o relație de cordialitate:

FM @BogdanAurescu opened the first session of #SecurityTrilateral2021 together w/FMs @MevlutCavusoglu & @RauZbigniew. FM Aurescu highlighted t/high relevance of Trilateral in the current regional security context https://t.co/NlfhFq0H7V — MFA Romania (@MAERomania) April 23, 2021

„Ieri, împreună cu Bogdan Aurescu m-am adresat panelului cu privire la parteneriatul strategic pe care îl avem. Relaţiile noastre sunt un exemplu pentru întreaga regiune. Acesta nu este doar un forum de discuţie, ci a produs şi multe proiecte de cooperare şi astăzi facem schimb de idei legate de ministerialele NATO şi de Summitul NATO din iunie. Astăzi vreau să subliniez importanta unităţii şi solidarităţii. Regiunea Mării Negre este casa noastră comună şi trebuie să ne asigurăm că această regiune este ţinută departe de tensiuni. Pe toţi ne preocupă evoluţiile recente, dar am primit ştiri promiţătoare de curând şi sperăm că dialogul şi diplomaţia vor prevala. Mai sunt şi alte aspecte presante la care trebuie să răspundem, Afganistan, NATO şi Summitul NATO şi am discutat toate aceste aspecte şi vom continua să ne coordonăm politicile”, a spus Mevlut Cavuşoglu, după sesiunea plenară a reuniunii trilaterale.

Ministrul de Externe din Polonia, Zbigniew Rau, a spus, după sesiunea plenară, că întâlnirile regulate dintre cele trei ţări dau o perspectivă unică asupra rolului NATO în aceste "vremuri tulburi", când există "ameninţări tradiţionale şi de tip nou" care afectează comunitatea transatlantică.

"Astăzi şi ieri am discutat mai multe aspecte privind securitatea noastră, în special ce putem face împreună pentru a consolida răspunsul NATO la provocările actuale şi ce putem face pentru a consolida cooperarea noastră comună în acest sens. În primul rând, sunt mulţumit că am confirmat poziţia noastră fermă în mai multe posturi, în a face din NATO cea mai puternică alianţă militară. Este foarte important, mai ales în contextul Summitului Alianţei din iunie.

Am convenit, de asemenea, că vom continua să sprijinim, să păstrăm şi să consolidăm legătura transatlantică care rămâne principală pentru NATO şi care este crucială pentru apărarea noastră comună şi pentru securitatea internaţională.

În plus, am confirmat angajamentul nostru puternic către stabilitatea şi securitatea din regiune, de la Marea Baltică la Marea Neagră. Mă bucur că cele trei ţări ale noastre au aceeaşi poziţie puternică referitoare la menţinerea gradului de pregătire a NATO pe flancul estic", a declarat Zbigniew Rau.

Cei trei miniștrii reuniți la București au semnat o declarație comună în contextul Trilateralei România-Polonia-Turcia. Documentul face referiri și la situația tensionată din Marea Neagră și de la granița de est a Ucrainei, unde Rusia a masat zeci de mii de soldați.

Hosting today the plenary session of #SecurityTrilateral2021, which allowed us 2 assess challenges, take stock of our joint priorities ahead of #NATO Summit & boost cooperation 4 strengthening security&prosperity in our region&beyond. Glad host @MevlutCavusoglu @RauZbigniew! pic.twitter.com/PTbn1EaPdV — Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) April 23, 2021

Declarația semnată inclusiv de ministrul de externe al Turciei, ia act de activitățile militare îngrijorătoare din Vecinătatea Estică, inclusiv pe cele recente din Ucraina și din jurul acesteia. Oficialii reuniți la București au făcut apel pentru implementarea integrală a Acordurilor de la Minsk și pentru respectarea strictă a regimului de încetare a focului:

sursa foto: MAE

“Pe parcursul dezbaterilor în formatul Trilateralei, am schimbat opinii privind situația de securitate de pe Flancul Estic al NATO și am discutat activitățile militare îngrijorătoare din Vecinătatea Estică, inclusiv pe cele recente din Ucraina și din jurul acesteia. Am reiterat apelul nostru pentru implementarea integrală a Acordurilor de la Minsk și pentru respectarea strictă a regimului de încetare a focului. Am evidențiat, de asemenea, amenințările și provocările mai largi cu care se confruntă Alianța, precum și utilizarea de tactici hibride de către diverși actori statali și non-statali, toate acestea afectând negativ stabilitatea și securitatea regiunii noastre.

Am convenit că rămân importante consolidarea suplimentară a posturii de descurajare și apărare a NATO și a dimensiunii politice a Alianței, consolidarea rezilienței și sprijinirea politicii „ușilor deschise”, precum și a partenerilor estici și a celor din Balcanii de Vest. Am evidențiat interesul constant al NATO pentru un dialog de substanță cu partenerii săi, având în vedere că această relație rămâne reciproc benefică

Pe acest fond, miniștrii afacerilor externe din Ucraina și Georgia au fost invitați astăzi la București pentru un schimb informal de opinii cu noi.

Cu această ocazie, i-am reasigurat pe omologii noștri din Georgia și Ucraina cu privire la angajamentul nediminuat al țărilor noastre de a le oferi sprijin și asistență. Am reafirmat sprijinul nostru pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei și Ucrainei în interiorul granițelor lor recunoscute la nivel internațional și pentru aspirațiile euro-atlantice ale ambelor state.

Am convenit să continuăm coordonarea în formatul Trilateralei pentru a contribui pe mai departe la consolidarea NATO și la sprijinirea partenerilor, în același timp cu dezvoltarea de proiecte și inițiative în acest sens”.