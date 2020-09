Conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan. Două avioane armene de tip Su-25 s-au prăbuşit pe un munte. Turcia neagă orice implicare (FOTO)

Două avioane de luptă armene de tip Su-25 s-au prăbuşit marţi pe un munte, anunţă preşedinţia azeră. Totodată, un consilier al preşedintelui azer Ilham Aliev a negat acuzațiile Armeniei, potrivit cărora unul a fost doborât de un avion turc de vânătoare.

Armenia a difuzat imagini în care apar fragmente ale unui avion care, acuză Erevanul, a fost doborât marţi de către un avion turc.

Pilotul acestui avion a murit pe loc.

Conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan. Două avioane armene de tip Su-25 s-au prăbuşit pe un munte

On September 29, F-16 multifunctional fighter of the Turkish Air Forces downed SU-25 Fighter within the airspace of #Armenia. It was carrying out combat tasks to repel the attacks of #Azerbaijan on military and civilian objects. Pilot Major Valeri Danelin was killed pic.twitter.com/ew01OZujPc