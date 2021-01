Coreea de Nord a prezentat "cea mai puternică armă din lume", o rachetă care poate fi lansată de un submarin

Coreea de Nord a dezvăluit o nouă armă extrem de periculoasă, joi, la finalul unei parade organizate cu ocazia celui de-al optulea Congres al Partidului Muncitoresc, o întâlnire pentru elita țării.

Imaginile publicate de Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA), de stat, au surprins mii de oameni și soldați la o paradă militară nocturnă din Phenian, capitala, inclusiv liderul Kim Jong Un, scrie cnn.com.

Capul de afiș a fost o noua rachetă balistică care poate fi lansată de un submarin, considerată de către KCNA ca fiind „cea mai puternică armă din lume”. Phenianul a prezentat, de asemenea, o nouă rachetă balistică cu rază scurtă de acțiune care funcționează cel mai probabil pe combustibil solid.

"The world's most powerful weapon, submarine-launch ballistic missile, entered the square one after another, powerfully demonstrating the might of the revolutionary armed forces," state media.



North Korea unveils new ballistic missile at military paradehttps://t.co/JHsmzOMcNj pic.twitter.com/TN2jk34Xa8