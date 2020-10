CORONAVIRUS| Aplicația care detectează asimptomaticii Covid-19 prin tuse înregistrată pe telefon

Cercetătorii americani de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) au realizat o aplicație care detectează asimptomaticii Covid-19 prin tuse înregistrată pe telefon, potrivit MIT.edu.

Prin intermediul acestei aplicaţii, persoanele infectate cu noul coronavirus, dar care sunt asimptomatice pot fi deosebite de persoanele sănătoase prin modul în care tușesc.

Sursa citează un raport publicat în IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology, care se referă la un model de folosire a inteligenței artificiale ce face diferența între tusea persoanelor infectate, dar asimptomatice de cea a persoanelor sănătoase.

Pentru realizarea aplicaţiei a fost nevoie zeci de mii de mostre de tuse, dar și de cuvinte rostite. Adăugând noi înregistrări, sistemul a identificat tusea persoanelor confirmate cu Covid-19 cu o acuratețe de 98,5%. Acuratețea pentru asimptomatici (persoane care fuseseră testate pozitiv, dar nu aveau simptome) a fost de 100%.

Acum, cercetătorii lucrează la incorporarea modelului respectiv într-o aplicație care, dacă va fi aprobată de U.S. Food and Drug Administration (FDA) și adoptată la o scară largă, ar putea fi un instrument neinvaziv de evaluare, gratuit și la îndemâna oricui pentru a identifica persoanele infectate, dar asimptomatice. Utilizatorul s-ar putea conecta zilnic, ar tuși în telefon și ar primi instantaneu informații dacă sunt posibil infectați.

Implementarea eficientă a acestei aplicații de diagnosticare ar putea diminua răspândirea pandemiei dacă toată lumea o folosește înainte de a merge la o sală de clasă, la o fabrică sau la un restaurant”, a declarat Brian Subirana, 55 de ani, unul dintre autorii proiectului.