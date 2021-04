Comitetul ştiinţific care supervizează campania de vaccinare împotriva coronavirusului în Marea Britanie, JCVI, a recomandat miercuri o limitare a utilizării serului AstraZeneca-Oxford la persoane în vârstă de peste 30 de ani, atunci când este posibil, după semnalarea a 79 de cazuri de formare a unor cheaguri de sânge, dintre care 19 soldate cu moartea, în urma vaccinării cu acest vaccin.

„Adulţilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 29 de ani, care nu prezintă comorbidităţi ce-i expun unui risc mai mare al unei forme grave a bolii Covid-19, să li se propună alt vaccin împotriva virusului decât AstraZeneca-Oxford, atunci când o asemenea alternativă este posibilă”, a declarat, într-o conferinţă de presă, profesorul Wei Shen Lim din cadrul JCVI, conform News.ro.

CORONAVIRUS | Autorităţile sanitare britanice recomandă o limitare a vaccinării cu serul AstraZeneca-Oxford a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 29 de ani

