CORONAVIRUS | Belgia a depășit pragul de jumătate de milion de cazuri de Covid-19

Belgia trecut pragul de o jumătate de milion de îmbolnăviri cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2, potrivit datelor oficiale publitcate luni.

Pandemia de COVID-19 a făcut cel puţin 1.264.150 morţi în lume de când China a anunţat oficial apariţia bolii în decembrie, potrivit unui bilanţ întocmit de Universitatea Johns Hopkins pe baza datelor oficiale.

Peste 50 de milioane 883 de mii 93 cazuri de infecţie au fost diagnosticate oficial în 196 de ţări şi teritorii de la începutul pandemiei, dintre care cel puţin 35 de milioane 870 de mii 903 sunt considerate vindecate în prezent.

Numărul cazurilor diagnosticate nu reflectă însă decât o parte din numărul real al contaminărilor. Unele ţări testează numai în cazurile grave, altele utilizează testele prioritar pentru urmărire şi numeroase ţări sărace dispun de capacităţi de depistare limitate.

Belgia, un stat cu o populaţie de 11 milioane de locuitori, care găzduieşte sedii ale Uniunii Europene (UE) şi ale NATO, are una dintre cele mai ridicate rate de mortalitate din cauza COVID-19 şi a înregistrat una dintre cele mai accentuate creşteri din Europa a numărului de cazuri în timpul recrudescenţei virusului după terminarea verii.

Potrivit datelor institutului de sănătate Sciensano, numărul testelor cu rezultate pozitive pentru COVID-19 a depăşit pragul de 500.000, după o perioadă de două săptămâni în timpul căreia media zilnică a numărului de cazuri noi a fost de peste 12.600.

Dintre ţările cele mai grav afectate, Belgia are cel mai mare număr de morţi în raport cu populaţia după San Marino, urmată de Peru, Andorra, Spania și Brazilia.

”Ne putem aştepta ca această cifră să rămână constantă”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii, Yves Van Laethem, a spus că se aşteaptă ca numărul de pacienţi din unităţile de terapie intensivă să rămână sub capacitatea maximă de 2.000 de locuri.



'”Chiar dacă numărul pacienţilor de la terapie intensivă este încă într-o uşoară creştere, ne putem aştepta ca această cifră să rămână constantă în timpul săptămânii şi să rămână sub pragul de 1.500 de pacienţi'”, a declarat oficialul belgian în timpul unei conferinţe de presă.



Prim-ministrul Alexander De Croo a declarat luni pentru postul de radio La Premiere că situaţia unităților spitalicești este în continuare foarte dificilă.



”Dacă am atins un punct maximal, aflăm acest lucru abia după ce se întâmplă”, a spus premierul belgian.

”Este clar că sărbătorirea sfârşitului de an va fi făcută într-o manieră diferită'”, a mai spus De Croo, potrivit Reuters.



Bilanţul deceselor în Belgia din cauza COVID-19 de la debutul pandemiei este de 13.055, potrivit institutului Sciensano.



Guvernul belgian a impus restricţii sociale care să încetinească transmiterea virusului şi va revizui aceste măsuri, inclusiv închiderea magazinelor care vând produse neesenţiale, în data de 1 decembrie.