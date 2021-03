CORONAVIRUS | Buluc în Milano înaintea reintroducerii restricţiilor: Mii de italieni au ieșit din case pentru a se bucura de vremea bună (VIDEO)

Italienii au profitat din plin de ultimul weekend înaintea reintroducerii restricțiilor. În Milano, oamenii s-au bulucit în piețe și parcuri, înainte ca orașul să devină zonă portocalie. De astăzi, localurile sunt închise, iar deplasările sunt drastic limitate.

Mii de italieni au profitat din plin de vremea buna de afară. Oamenii au ieșit cu mic cu mare la terase sau pur și simplu la plimbare. Nu doar centrul orașului a fost luat cu asalt ci și parcurile. Lumea nu a mai ținut cont de distanțarea fizică.

Mai mult, seara, tinerii s-au distrat ca în vremurile bune. Au cântat și au dansat iar mulți nici nu au mai purtat măștile de protecție.

De luni, Milano va deveni oraș portocaliu, după ce autoritățile au anunțat introducerea de noi restricții.

