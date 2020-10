CORONAVIRUS | Cum s-ar fi produs contaminarea masivă de la Casa Albă

Tot mai multe persoane din anturajul președintelui Donald Trump sunt teste pozitive pentru coronavirus. Experții cred că au găsit sursa acestei contaminări masive, respectiv o ceremonie ținută sâmbăta trecută, la Casa Albă, când a fost anunțată judecătoarea nominalizată pentru locul vacant la Curtea Supremă.

Care este sursa contaminării masive cu SARS-CoV-2 de la Casa Albă

În afara președintelui, mai mulți colaboratori, consilieri, senatori și alți politicieni sunt infectați cu noul coronavirus, care s-ar fi răspândit la o reuniune ţinută la Casa Albă, unde aproape nimeni nu a respectat măsurile de precauţie împotriva virusului.

“Când evenimentul s-a încheiat și toți participanții se salutau, se îmbrățișau, își strângeau mâinile și se felicitau. Dacă aș fi parior împătimit, pe acel moment mi-aș paria banii. Atunci s-a întâmplat!”, a declarat consultantul medical al postului CNN, Erin Bromage, citat de stirileprotv.ro.

Protocolul pentru asemenea evenimente este ca toate persoanele din preajma președintelui să fie testate în prealabil, însă nu toți invitații ar fi fost verificaţi.

Președintele american, Donald Trump, și soția sa, Melania, testați pozitiv pentru infecția cu coronavirus

Amintim că președintele SUA, Donald Trump, și soția sa, Melania, au fost testați pozitiv, vineri, pentru infecția cu noul coronavirus. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe contul de Twitter al liderului de la Casa Albă.

Președintele SUA a ajuns la Centrul Medical Militar Național Walter Reed din Bethesda, Maryland, unde a fost internat, potrivit apropiaților săi, care susțin că decizia a fost luată ca o măsură de precauție, ca urmare a faptului că recent a fost depistat cu COVID-19 și prezintă „simptome ușoare”.

Ulterior, în cursul zilei de sâmbătă, medicii care l-au îngrijit pe Donald Trump au precizat că starea de sănătate a președintelui este una bună, că are o saturație de 96% și că a început tratamentul cu Remdesivir. Pe de altă parte însă, surse de la Casa Albă, au declarat pentru Associated Press, informația fiind preluată de CNN și The Guardian, că Trump nu s-ar fi simțit deloc bine, iar că vineri a fost conectat la aparatele de oxigen.

Medicul lui Donald Trump a declarat în timpul informării de sâmbătă că președintele este „bine”, însă atunci când a fost întrebat dacă mogulul imobiliarelor a fost conectat la oxigen decând a fost depistat pozitiv pentru COVID-19, a precizat „Nu cât a fost tratat de echipa mea”, astfel Sean Conley evitând să răspundă întrebării.

Donald Trump și-a salutat susținătorii adunați în preajma spitalului

Donald Trump, președintele SUA, a părăsit pentru scurt timp Centrul Medical Militar Național Walter Reed, duminică, pentru a-și saluta susținătorii adunați în preajma unității medicale, făcându-le cu mâna din coloana prezidențială.NEWS ALERT: Marele actor A MURIT. A fost împuşcat. Vom reveni cu DETALII ...

Susținătorii liderului american au purtat pancarte prin care și-au exprimat atașamentul față de Donald Trump, urându-i atât să se recupereze rapid, cât și să se impună în cursa prezidențială care culminează cu votul din 3 noiembrie. La rândul său, dintr-un SUV negru, președintele Donald Trump, care era îmbrăcat la costum și purta mască, le-a făcut cu mâna și i-a aplaudat.

Donald Trump postase și un clip pe Twitter, unde a scos în lumină aprecierea pe care ce le-o poartă oamenilor adunați în fața Centrului Walter Reed.