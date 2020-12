CORONAVIRUS | Danemarca închide școlile și restaurantele până în primele zile ale anului 2021 / „Infecția este prea ridicată”

În încercarea de a opri răspândirea virusului COVID-19, 38 de municipalități din Danemarca, printre care Copenhaga, vor închide școlile, liceele, barurile, cafenelele și restaurantele.

Restricțiile vizează cele mai afecte zone ale țării – Copenhaga și periferia sa, Aarhus (vest) și Odense (centru), unde este concentrată aproape jumătate din populația țării.

„Infecția este prea ridicată și situația prea preocupantă. Drept urmare, trebuie să luăm măsuri pentru a controla infectarea și, deci, epidemia”, a afirmat într-o conferință de presă premierul Mette Frederiksen, care a făcut un apel către cetățeni, rugându-i să se rezume la întâlniri de maxim zece persoane de Crăciun și de Anul nou.

Potrivit noilor hotărâri, începând de miercuri, elevii vor reveni la sistemul online și tot din această zi barurile, cafenelele și restaurantele vor fi închise – cu excepția celor pentru livrări la domiciliu. De asemenea, se vor închide și bibliotecile, sălile de sport, cinematografele și teatrele.

Restricțiile sunt valabile până în data de 3 ianuarie, a anunțat ministrul Sănătății, Magnus Heunicke, calificând creșterea numărului de noi infectări drept „exponențială”.

Luni, Danemarca a înregistrat un record zilnic de 2.046 cazuri în 24 de ore, iar autoritățile estimează că numărul de noi infectări cu coronavirus ar putea ajunge la 4.000 pe zi până la Crăciun, în ritmul actual.



Ludovic Orban, despre un lockdown în România după alegerile prezidențiale

Premierul Ludovic Orban a negat vehement orice informații vehiculate în spațiul public cu privire la un posibil lockdown ce ar putea fi introdus după alegerile parlamentare din data de 6 decembrie, susținând că este vorba de un fake news.

Toată lumea a văzut că noi avem o serie de măsuri destul de aspre, că noi nu am închis economia nici măcar pe durata stării de urgență și președintele Klaus Iohannis, dar și eu și colegii mei am spus foarte clar că e o prostie să dai lockdown, când există cazuri în descreștere, când practic începi să te gândești la reducerea unor resitrcții și la o tendindță de revenire spre viață normală când îți scade numărul de cazuri.

Și ei să inventeze un lockdown numai în speranța că pot să îi mintă iar pe români și să îi păcălească să nu voteze cu Partidul Național Liberal pentru că dacă votează cu PNL se va închide economia – aste e o aberație fără margini.

Păi noi suntem pro economie, am dezvoltat economia chiar și în perioadă de criză. Am avut cel mai mare volum de investiții din ultimii 10 ani, în condițiile în care în anul în care noi am guvernat a fost criză sanitară”, a explicat zilele trecute premierul Ludovic Orban, în direct pe B1 TV, acuzând PSD de răspândirea zvonului.

Și șeful statului a întărit poziția premierului, precizând:

„Eu nu intenționez să promovez o carantină la nivel național după alegerile parlamentare din 6 decembrie. Repet, fiindcă sunt politicieni fără scrupule care încearcă să se promoveze cu știri de tip senzațional. Deci, lockdown-ul nu se întâmplă. Abordarea s-a dovedit că dă rezultate. Vom continua să instituim măsuri zonale sau regionale, în localități, unde situația o impune, deci unde avem o creștere prea mare", a declarat președintele țării, Klaus Iohannis.