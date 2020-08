CORONAVIRUS | Italia, prima zi cu peste 1.000 de cazuri noi de COVID-19, în doar 24 de ore. Este cel mai mare număr înregistrat după 15 mai (VIDEO)

În cursul zilei de 22 august, Italia a raportat un număr de 1.071 de infectări cu noul coronavirus. În peninsulă este cel mai mare număr înregistrat după data de 15 mai, când îmbolnăririle au început să scadă.

A fost o zi neagră pentru Italia, fiind prima dată după 15 mai când numărul cazurilor depășește 1.000 în această țară. Românii se numără printre cei care au readus virusul în peninsulă.

Cel mai mare număr de cazuril zilnice, 215, s-a înregistrat în regiunea Lazio, din jurul Romei. Aproape două tremiei din cazuri au legătură cu persoane care au călătorit în alte regiuni ale Italiei, sau în alte țări. Majoritatea cazurilor importate se referă la persoane sosite din insula Sardinia, dar și din țări precum Croația, Franța, Grecia, Malta, România, Spania și Ucraina.

Una dintre cele mai afectate țări de pandemia de coronavirus, Italia a reușit să gestioneze situația după ce în perioada martie - aprilie a înregistrat un număr record de decese și infectări. În ultima lună însă, italienii se confruntă cu o nouă creștere a cazurilor de COVID-19. Experții spun că de vină sunt vacanțele și viața de noapte mai activă în acestă perioadă.

În Italia, numărul total al cazurilor de COVID-19 a ajuns la 258,136. De la începutul pandemiei, în Italia au decedat 35,430 de persoane, în urma infectării cu noul coronavirus.

