CORONAVIRUS | Marea Britanie: Boris Johnson susţine că un al doilea val al coronavirusului este inevitabil şi că noi restricţii sunt posibile

Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat că nu dorește un alt blocaj național, dar că ar putea fi necesare noi restricții, deoarece țara se confruntă cu un al doilea val „inevitabil” de COVID-19.

Noi restricții împotriva răspândirii pandemiei de coronavirus, luate în calcul în Marea Britanie

Miniștrii au raportat vineri că vor lua în considerare un al doilea blocaj național, după ce noile cazuri de COVID-19 aproape s-au dublat la 6.000 pe zi, internările în spitale au crescut și ratele de infecții au crescut în părți din nordul Angliei și din Londra.

Această creștere a cazurilor a făcut parte dintr-un al doilea val care acum era de neoprit, a spus premierul.

”Vedem acum un al doilea val care vine ... Este absolut inevitabil ", a declarat Johnson pentru presa britanică.

Întrebat dacă întreaga țară ar trebui să se pregătească pentru un nou blocaj, mai degrabă decât doar restricții locale, el a spus: „Nu vreau să intăm deloc într-un al doilea blocaj național”.

El nu a exclus însă introducerea unor restricții naționale suplimentare.

„Când te uiți la ce se întâmplă, trebuie să te întrebi dacă trebuie să mergem mai departe decât regula de șase pe care am adus-o luni”, a spus el, referindu-se la interzicerea adunărilor a mai mult de șase persoane.

Marea Britanie a raportat al cincilea cel mai mare număr de decese din cauza COVID-19 din lume, după Statele Unite, Brazilia, India și Mexic, potrivit datelor colectate de Universitatea de Medicină Johns Hopkins, scrie Reuters.

Marea Britanie a declarat că numărul reproducerii „R" a infecțiilor cu COVID-19 în Regatul Unit a crescut la un interval de 1.1-1.4 față de cifra de săptămâna trecută de 1.0-1.2.

„Vedem semne clare că acest virus se răspândește pe scară largă în toate grupele de vârstă și sunt deosebit de îngrijorat de creșterea ratelor de admitere la spital și de terapie intensivă în rândul persoanelor în vârstă”, a spus Yvonne Doyle, director medical la Public Health England.

„Acesta ar putea fi un avertisment asupra lucrurilor mult mai rele care vor urma”, a adăugat el.

Marea Britanie a impus marți noi reglementări COVID în Nord-Vest, Midlands și West Yorkshire.

Cazurile COVID-19 au început să crească din nou în Marea Britanie în septembrie, cu între 3.000 și 4.000 de teste pozitive înregistrate zilnic în ultima săptămână. Acest lucru este încă oarecum în spatele Franței, care vede peste 10.000 de cazuri noi pe zi.

Peste 10 milioane de oameni din Regatul Unit sunt deja în blocaj local.

Ratele de infectie cu COVID-19 au crescut in majoritatea regiunilor, in special in nord-vest si Londra, a spus ONS. „Este probabil ca și ratele de infecție în toate celelalte regiuni să fi crescut, cu excepția sud-vestului și a Midlands-ului de Vest”.

ONS a declarat că au existat dovezi clare ale creșterii numărului de persoane care au primit teste pozitive cu vârste cuprinse între 2 și 11 ani, 17 - 24 de ani și 25 - 34 de ani.

Prim-ministrul Boris Johnson a fost criticat de politicienii din opoziție pentru răspunsul său inițial la focar și guvernul s-a străduit să asigure suficiente teste în ultimele săptămâni.