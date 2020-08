Mii de oameni au manifestat luni la Buenos Aires şi în alte oraşe împotriva măsurilor de izolăre impuse de guvern pentru a lupta împotriva noului coronavirus de tip SARS-CoV-2, transmite marţi agenția de știri France Presse.

”Vor să ne domine prin boală şi izolare”

Reamintim faptul că Argentina se confruntă cu o creştere puternică a numărului de cazuri de infecție cu virusul ucigaș care a declanșat o adevărată criză sanitară la nivel mondial.

Manifestanţii au scandat împotriva reformei judiciare lansate de autorităţi şi au cerut măsuri contra insecurităţii şi corupţiei.



Un manifestant, Gustavo Alvarez, a acuzat guvernul că se foloseşte de măsurile de izolare pentru a controla populaţia.

”Vor să ne domine prin boală şi izolare”, a declarat el, conform AFP.

"Oamenii trebuie să se răzvrătească", a mai spus el.

Demonstranţii, care purtau măşti dar nu respectau distanţarea de siguranţă, au scandat ”Libertate, libertate!”.



Manifestaţia de la Buenos Aires nu este prima de acest gen. Cu toate acestea, cea de seara trecută a fost cea mai importantă din punct de vedere numeric şi demonstraţii similare au avut de asemenea loc luni în principalele oraşe ale Argentinei.

Argentina a prelungit măsurile de izolare

Manifestaţia de la Buenos Aires a fost convocată pe reţelele sociale şi susţinută de opoziţia faţă de preşedintele Alberto Fernandez. Evenimentul a avut loc după ce guvernul argentinian a anunţat vineri prelungirea până pe 30 august a măsurilor de izolare în zona metropolitană a capitalei, care reprezintă 90% din cazurile înregistrate în Argentina.

De asemenea, la sfârșitul lunii trecute, preşedintele ţării, Alberto Fernandez, anunța că Argentina va prelungi starea de carantină impusă din cauza coronavirusului în şi în jurul capitalei Buenos Aires. Măsura, care a fost cea mai strictă în capitală urma să expire pe data de 2 august.

Argentina a înregistrat în ultimele săptămâni un număr record de cazuri. Conform celor mai recente rapoarte guvernamentale, naţiunea sud-americană a înregistrat 299.126 de cazuri de contaminări cu Covid-19, dintre care 217.850 au fost vindecate. Bilanțul victimelor în țara grav afectată de pandemia de Covid-19 a ajuns la 5.814 de decese provocate de noul virus.



”Marea problemă pe care am avut-o în ultimele zile este că ne-am relaxat, am simţit că situaţia este sub control... vă rog să ne ajutaţi şi să ne fiţi alături”, a declarat în urmă cu ceva timp, Fernandez în cadrul unei conferinţe de presă.



Argentina se află în stare de carantină încă din 20 martie, deşi unele restricţii au fost anterior relaxate în multe părţi ale ţării. În iulie, preşedintele Fernandez a anunţat un plan pe etape de revenire a ţării la o viaţă normală.