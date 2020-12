CORONAVIRUS | O asistentă din Queens este prima persoană vaccinată anti-COVID-19 din SUA / Reacția lui Donald Trump (VIDEO)

Prima persoană vaccinată anti-coronavirus în cadrul campaniei de imunizare care a început, luni, în Statele Unite ale Americii, este o asistentă de la terapie intensivă, pe nume Sandra Lindsay, informează The New York Times. Vaccinarea a început la Long Island Jewish Medical Center, din cartierul Queens, din New York. Oficialii statului american au transmis, luni, că startul vaccinării reprezintă un punct de cotitură în lupta cu pandemia de COVID-19, care a făcut peste 35.000 de victime doar în New York.

”Cred că asta e arma care va pune capăt războiului”, a declarat Andrew Cuomo, guernatorul statului New York, cu puțin timp înainte ca asistentei să-i fie administrat serul anti-COVID.

Campania de vaccinare a început într-un moment în care New York-ul se confruntă cu un al doilea val extrem de agresiv al pandemiei, după perioada verii, în care numărul de îmbolnăviri a fost mai ușor de gestionat. În ultimele zile, în New York au fost înregistrate peste 10.000 de cazuri zilnice de infectare, ceea ce reprezintă o creștere cu peste 70% a numărului de contaminări comparativ cu săptămânile anterioare. În aceste condiții, spitale devin din ce în ce mai pline, o situație cu care cadrele medicale din New York nu s-au mai confruntat din luna mai.

Breaking: A critical care nurse in Queens, Sandra Lindsay, is the first New Yorker to be vaccinated in a non-trial capacity after the first doses of Pfizer’s vial arrived at Northwell Health this morning. “It didn’t feel any different from taking any other vaccine,” Lindsay said. pic.twitter.com/KSaYEQUTHE