CORONAVIRUS | O echipă de cercetători recomandă întârzierea administrării celei de-a doua doze de vaccin Pfizer

Doi cercetători din Canada au cerut miercuri guvernelor să întârzie administrarea celei de-a doua doze de vaccin COVID-19 Pfizer Inc, despre care au spus că au o eficacitate de 92,6% după prima doză, deoarece nu a fost semnificativ benefică pe scurt termen.

Danuta Skowronski și Gaston De Serres au declarat că concluziile lor au fost derivate din documentele Pfizer prezentate Administrației SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA).

Aceste constatări au fost, de asemenea, similare cu eficacitatea primei doze de 92,1% raportată pentru vaccinul mARN-1273 al Moderna Inc, au spus Skowronski și De Serres în scrisoarea lor publicată în New England Journal of Medicine, scrie Reuters.

Aceștia au avertizat că ar putea exista incertitudine cu privire la durata protecției cu o singură doză, dar au spus că administrarea celei de-a doua doze la o lună după prima a oferit „puține beneficii adăugate pe termen scurt”.

Cercetători: Amânarea celei de-a doua doze de vaccin anti-Covid este o chestiune de securitate națională

„Având în vedere lipsa actuală de vaccin, amânarea celei de-a doua doze este o chestiune de securitate națională care, dacă este ignorată, va duce cu siguranță la mii de spitalizări și decese legate de COVID-19 în această iarnă în Statele Unite”, au avertizat autorii.

În răspunsul său, Pfizer a spus că regimurile de dozare alternative ale vaccinului său nu au fost încă evaluate și decizia de a face acest lucru a rămas la autoritățile sanitare.

„Noi de la Pfizer credem că este esențial ca autoritățile sanitare să efectueze supravegherea programelor de dozare alternative implementate pentru a se asigura că vaccinurile oferă protecția maximă posibilă”, a adăugat compania.

În Marea Britanie, autoritățile au declarat că datele au susținut decizia sa de a trece la un program de dozare de 12 săptămâni pentru vaccinul COVID Pfizer. Atât Pfizer, cât și partenerul său BioNTech au avertizat că nu au dovezi care să o demonstreze.

Cu toate acestea, FDA din SUA și agenția europeană pentru medicamente (EMA) s-au lipit de intervalul testat în cadrul studiilor.

EMA a spus că ar trebui să existe un interval maxim de 42 de zile între prima și a doua lovitură a vaccinului, în timp ce FDA impune un decalaj de 21 de zile între cele două doze ale vaccinului Pfizer.

Variantă sud-africană a coronavirusului ar reduce semnificativ protecția oferită de vaccinul Pfizer

Amintim că un nou studiu îngrijorător pune în discuție eficiența vaccinului produs de Pfizer/ BioNTech împotriva variantei sud-africane de COVID-19. Nivelul de anticorpi produs de vaccin ar putea fi redus cu două treimi și nu este încă sigur că este eficient împotriva acestei tulpini.

Deoarece nu există încă un punct de referință stabilit pentru a determina ce nivel de anticorpi sunt necesari pentru a proteja împotriva virusului, nu este clar dacă reducerea cu două treimi va face vaccinul ineficient împotriva variantei care se răspândește în întreaga lume.

De altfel, profesorul de UTMB Pei-Yong Shi, co-autor al studiului, crede că vaccinul Pfizer probabil că va oferi protecție și împotriva acestei variante a virusului.

Șeful ONU cere un plan global de vaccinare anti-COVID-19

Antonio Guterres, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, a făcut apel miercuri la crearea unui plan global de vaccinare împotriva COVID-19, avertizând că inechitățile din eforturile inițiale expun la risc atât sănătatea lumii, cât și economia.

În deschiderea unei sesiuni speciale a Consiliului de Securitate cu privire la vaccinuri, eveniment organizat la nivel de miniștri de afaceri externe, Antonio Guterres a avertizat că doar 10 națiuni au administrat 75% din doze până acum – și că 130 de țări încă nu au efectuat nicio vaccinare.