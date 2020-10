CORONAVIRUS| O femeie din America s-a trezit din coma provocată de COVID-19 şi a aflat ceva teribil (VIDEO)

O femeie din America a primit o veste cumplită după ce s-a trezit din coma provocată de noul coronavirus.

Karen Nascemgi a stat în comă timp de 31 de zile şi a aflat pe 20 aprilie că atât soţul ei Steven Richard, cât şi socrul ei, muriseră din cauza virusului cât timp ea a stat în comă, potrivit metro.

Cei doi fuseseră transportaţi la spitalul din Beverly, Massachusetts pe 17 martie.

„Te trezeşti şi totul te loveşte: soţul tău a murit. Socrul tău a murit”, a mărturisit aceasta.

Karen povesteşte că atunci când a fost condusă la spital de către cei doi, nu s-a gândit nicio clipă că este pentru ultima dată când îşi vedea soţul.

„Când a coborât din maşină s-a întors şi mi-a spus „Te iubesc”. M-am uitat lung la el, pentru că a fost atât de dulce felul în care a spus-o şi am zis: „Şi eu te iubesc”, a mai povestit Karen.

După toate cele întâmplate, Karen Nascemgi trage un semnal de alarmă pentru ca oamenii să ia noul virus în serios.

Aceasta a fost recent avansată la locul de muncă ca director general al unui teatru local, ceea ce ajutat-o să treacă mai uşor peste tragedie încercând să-şi ţină mintea mereu ocupată.

„Încerc să ma concentrez mai mult asupra a ceea ce am şi nu asupra a ceea ce nu mai am. El a fost alături de mine timp de 30 de ani şi a avea unul dintre cele mai frumoase suflete pe care le-am cunoscut vreodată".

