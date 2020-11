CORONAVIRUS | Oficialii de la Kremlin au anunțat cât costă vaccinul Sputnik V. Vor fi produse 1 miliard de doze anul viitor

Autoritățile ruse anunță că vaccinul anti-Covid-19 Sputnik V va costa mai puțin de 20 de dolari de persoană la nivel internațional, iar Kremlinul intenționează să producă peste un miliard de doze în țară și în străinătate anul viitor, transmite Reuters.

Ministerul sănătății din Rusia a afirmat în data de 9 noiembrie 2020 că vaccinul Sputnik V dezvoltat de Rusia are de asemenea o eficacitate de peste 90%, citând datele colectate în urma vaccinării populației.

„Suntem responsabili de monitorizarea eficacității vaccinului Sputnik V în rândul cetățenilor care l-au primit ca parte a programului de testare în masă. (…) Eficacitatea este de asemenea de peste 90%, conform observațiilor noastre. Apariția unui nou vaccin eficace este o veste bună pentru toată lumea”, a afirmat într-un comunicat de presă Oksana Drapkina, directoarea institutului de cercetare din subordinea ministerului sănătății rus.

La două săptăîmâni distanță, reprezentanții Kemlinului anunță și prețul pentru vaccinul anti coronavirus. Vaccinul Sputnik este administrat în două doze, iar fiecare va costa mai puțin de 10 dolari, a anunțat contul oficial de Twitter al Spuntik V.

Cat va costa vaccinul rusesc anti COVID

BREAKING: The cost of one dose of the #SputnikV vaccine will be less than $10 for international markets. RDIF continues expanding existing agreements with international manufacturing partners to produce the vaccine for more than 500 million people in 2021.https://t.co/wqzpIKXpKj