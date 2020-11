CORONAVIRUS | Plecare în masă din capitala Marii Britanii. S-au format cozi record de mașini (VIDEO)

Cozi record de mașini în Londra! Mii de oameni au ales să plece din oraș cu doar câteva ore înainte de intrarea în vigoare a unor noi măsuri de izolare impuse de guvernul Boris Johnson. Cozile au fost de imense. S-au format peste 2.600 de ambuteiaje, iar imaginile au fost similiare cu cele din Paris, de acum o săptămână.

Mii de oameni au ales să plece din Londra cu doar câteva ore înainte de intrarea în vigoare a noilor măsuri de izolare impuse de guvernul Boris Johnson. Numărul mașinilor a fost atât de mare, încât pe drumurile din oraș și din jur s-au format cozi pe 1.900 de kilometri. În plus, s-au format și cel puțin 2.600 de ambuteiaje.

Mulți șoferi s-au plâns de haos pe rețelele de socializare. Mulți au spus că nu au mai văzut așa ceva în Londra, vreoadată. Imaginile sunt similare cu cele din Paris, de săptămâna trecută, atunci cand a avut loc un exod tot din cauza măsurilor de izolare.

De abia spre miezul nopții, lucrurile s-au mai normalizat în Londra. Intensificări ale traficului au fost, însă, raportate și în Manchester, Newcastle și Leeds.

De azi, în Londra au fost impuse noi măsuri de izolare, care vor fi valabile cel puțin până la data de 2 decembrie. Premierul Boris Johnson a promis că măsurile nu vor fi prelungite, însă în rândul populației există temeri că restricțiile vor continua și luna viitoare.

