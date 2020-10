CORONAVIRUS | Preşedintele bulgar Rumen Radev trebuie să se autoizoleze după ce a intrat în contact cu un oficial testat pozitiv

Președintele bulgar Rumen Radev va trebui să se autoizoleze în așteptarea unui test de coronavirus după ce a intrat în contact, săptămâna trecută, cu un ofițer militar de vârf, care ulterior a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus.

Rumen Radev trebuie să se autoizoleze după contactul cu o persoană infectată

Radev a călătorit în Estonia luni, dar și-a scurtat vizita și s-a întors marți seară, arătând reporterilor de pe aeroportul din Sofia un rezultat negativ al unui test COVID-19 pe care l-a făcut în timpul călătoriei sale.

Cu toate acestea, ministrul Sănătății, Kostadin Angelov, a declarat că Radev trebuie să se autoizoleze ca măsură de precauție în urma contactului său cu comandantul forțelor aeriene bulgare vineri.

Nu era clar când Radev va fi supus unui alt test COVID-19 sau cât timp va trebui să rămână în carantină, dar președintele a spus că nu prezintă simptome.

„De la începutul crizei COVID-19, am fost în contact permanent cu mii de oameni din toată țara, dar respect strict toate măsurile de sănătate și nu am avut probleme și nici nu am una chiar acum” a declarat Radev, conform Reuters.

„Sunt într-o stare fizică perfectă, fără simptome de infecție”, a spus el.

Bulgaria impune obligativitatea purtării măștii de protecție în public, odată cu creșterea noilor cazuri COVID-19

Bulgaria va face purtarea măștilor de protecție obligatorii în toate spațiile exterioare începând de joi, deoarece cazurile de coronavirus din ultimele 24 de ore au atins un nou record, a declarat marți ministrul Sănătății.

Kostadin Angelov a spus că purtarea măștilor de protecție, alături de distanțarea socială și dezinfectarea frecventă, va încetini răspândirea virusului cu aproximativ 30% și va ajuta la prevenirea depășirii sistemului de sănătate.

„Ne așteptăm ca rata infecțiilor să scadă dacă oamenii respectă cu strictețe măsurile. Scopul nostru principal este de a reduce numărul bulgarilor infectați, astfel încât mai puțini oameni ar trebui să meargă la spital și mai puțini să moară în spital ", a spus el, conform sursei.

Bulgaria a raportat 1.024 de noi infecții marți, cea mai mare de când au fost raportate primele cazuri în martie. Țara balcanică cu 7 milioane de cetățeni are acum 30.527 de cazuri confirmate, inclusiv 1.008 de decese.

Angelov a declarat că noua măsură, care vizează și protejarea personalului medical, va rămâne în vigoare până la sfârșitul lunii noiembrie. Aproximativ 71 de medici, asistenți medicali și asistenți medicali au fost testați pozitivi în ultimele 24 de ore, aducând totalul la 1.622 de persoane, arată datele.