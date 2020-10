CORONAVIRUS | Preşedintele Parlamentului European, în autoizolare: David Sassoli a intrat în contact cu o persoană testată pozitiv cu COVID-19

Preşedintele Parlamentului European, David Sassoli, intră în autoizolare după ce a intrat în contact cu un membru al echipei sale care a fost ulterior testat pozitiv pentru infecția cu coronavirus. Anunțul a fost făcut de liderul Legislativului european printr-o postare pe Twitter.

''Recent am fost în contact cu un membru al echipei mele care astăzi a fost testat pozitiv la COVID-19. Sunt bine şi nu am simptome. În concordanţă cu regulile în vigoare, mă voi autoizola pentru perioada obligatorie pentru a realiza controalele necesare'', a anunțat David Sassoli.

I was recently in contact with a member of my staff who today tested positive for COVID-19. I am fine and have no symptoms. In accordance with the rules, I’ll be self-isolating for the required period to carry out the necessary checks.