CORONAVIRUS | Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a fost testată pozitiv pentru infecția cu coronavirus

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a anunțat, luni, că a fost testată pozitiv cu COVID-19. Kayleigh McEnany a precizat că nu prezintă simptome specifice infecției cu noul coronavirus și că își va continua activitatea deși va intra în carantină.

„După ce am fost testată negativ în mod sistematic pentru COVID-19, în fiecare zi după ziua de joi, am fost testată pozitiv pentru COVID-19 luni, fără să am vreun simptom. Niciun reporter, producător sau reprezentant al presei nu figurează pe lista contactelor apropiate a White House Medical Unit. În plus, nu aveam cunoștință de diagnosticul lui Hope Hicks înainte de conferința de presă de la Casa Albă de joi. (...) Având în vedere recentul meu test pozitiv, voi începe procesul de carantină și voi continua să lucrez în numele poporului american, în sistem remote”, a anunțat purtătoarea de cuvânt a președinției americane, într-un mesaj publicat pe Twitter.

Pe 1 octombrie, Kayleigh McEnany a susținut un briefing de presă la Casa Albă, cu puțin timp înainte ca Hope Hicks, consilieră apropiată a președintelui Donald Trump să fie testată pozitiv pentru infecția cu SASR-CoV-2. Ulterior, vineri, Donald Trump și soția sa, Melania, au anunțat că au fost și ei diagnosticați cu COVID-19.

Președintele american Donald Trump, infectat cu coronavirus, ar putea fi externat luni

Între timp, liderul american, în vârstă de 74 de ani, a fost internat vineri seară la Centrul Medical Militar Național Walter Reed din Bethesda, Maryland, unde i s-a administrat un tratament cu Remdesivir, Zinc, Vitamina D, sau aprimirină. Anterior internării, președintelui i se administraseră și două medicamente experimentale.

Echipa medicală a președintelui SUA a confirmat că nivelurile de oxigen au scăzut vineri, ceea ce a stârnit o „îngrijorare legată de o posibilă progresie rapidă a bolii sale” și că liderului american i s-a oferit oxigen suplimentar în timp ce încă se afla la Casa Albă.

Potrivit medicului personal al președintelui american, dr. Sean Conley, Donald Trump nu mai are febră de vineri și nu se plânge de probleme de respirație. Astfel, dacă lucrurile vor decurge bine în continuare, Trump ar putea fi externat în cursul zilei de luni.

Asta după ce, duminică, Donald Trump a părăsit pentru scurt timp Centrul Medical Militar Național Walter Reed pentru a-și saluta susținătorii adunați în apropierea unității medicale, făcându-le cu mâna din coloana prezidențială. Simpatizanții liderului american au purtat pancarte prin care și-au exprimat atașamentul față de Trump, urându-i atât să se recupereze rapid, precum și să câștige alegerile prezidențiale din 3 noiembrie.

Contaminare masivă cu SARS-CoV-2 la Casa Albă

În ultimele zile, mai multe persoane din anturajul liderului de la Casa Albă au fost testate pozitiv pentru infecția cu noul coronavirus. Printre acestea se numără fosta consilieră Kellyanne Conway, asistentul personal Nick Luna, președintele Comitetului Național Republican Ronna McDaniel, trei senatori republicani, precum și președintele Universității Notre Dame, reverendul John Jenkins, care a participat la un eveniment organizat la Casa Albă.

De altfel, potrivit specialiștilor, contaminarea acestora s-ar fi produs în urma unei ceremonii care a avut loc în urmă cu o săptămână la Casa Albă, atunci când a fost anunțată judecătoarea nominalizată pentru locul vacant la Curtea Supremă.