Haos la granița dintre Marea Britanie și Franța. În jur de 1.400 de români sunt blocați, din cauza procedurii de testare anti-COVID-19.

Oana Darie, purtătorul de cuvânt de la MAE, a oferit informații de ultimă oră despre situația de la granița dintre Marea Britanie și Franța, pentru B1 TV.

