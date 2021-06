Cristian Diaconescu: Astăzi nu se pune problema unui război direct între marile puteri, dar se poate intra într-o spirală a escaladării din cauza unui incident. Activitățile militare în Marea Neagră sunt intense (VIDEO)

Cristian Diaconescu, președintele PMP, a vorbit despre episodul de miercuri din Marea Neagră, unde Rusia susține că ar fi tras o serie de focuri de avertisment către un distrugător britanic, poziție negată de partea britanică.

„Este exact tipul de incident de care se teme o lume întreagă”, a declarat fostul ministru de Externe miercuri la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, unde a explicat că în zilele noastre nu se poate pune problema unui război direct între marile puteri, însă un incident de acest gen poate provoca o spirală a escaladării.

