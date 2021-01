Cristian Diaconescu, despre haosul din SUA: "Democrația consolidată a sângerat" / "A fost o criză care a surprins pe toată lumea"

Fostul ministru al afacerilor externe, Cristian Diaconescu a declarat joi seară în emisiunea moderată de Tudor Mușat că manifestațiile violente din SUA au luat prin surprindere pe toată lumea, inclusiv pe decidenții americani:

“Ce avem pe scena politică după ziua de ieri? În primul rând o criză care a luat prin surprindere pe toată lumea, chiar zone decidente din SUA au urmărit cu stupoare la televizor ce se întâmplă. În al doilea rând, procesul electoral s-a finalizat, neexistând pe parcursul săptămânilor din noiembrie până astăi practic nicio dovadă omologatăd e justiție în legătură cu alterarea votului. Cam 60 de sesizări s-au făcut în instanțele statale și una la Curtea Supremă. Toate au fost respinse, având în vedere că la Curtea supremă, unde majoritatea este conservatoare, nici nu a intrat pe fond.

În al treilea rând, ieri s-a complinit întregul proces procedural de confirmare a faptului că președintele ales este Joe Biden. Ieri a fost în discuție votul Consiliului Electorilor. Din punct de vedere legal, constituțional, în SUA nu s emai poate întâmpla nimic, Joe Biden va fi președinte”, a declarat Cristian Diaconecu pentru B1 TV.

Acesta a precizat că în urma incidentelor rămân clivajele profinde din societatea americană pe care democrații vor trebui să le soluționeze în următorii ani:

“Ce rămâne? Rămân clivajele, deosebirile extraordinar, procente de sprijinitori ai republicanilor, un procent de 80%, care consideră ca ceva a fost în neregulă la aceste alegeri, nu sunt convinși că totul a fost constituțional.

Toți acești oameni nemulțumiți, neîncrezători, suspicioși, în continuare vor dori să se exprime. Zonele radicale, o zonă radicală extrem de serioasă care în cazul Floyde s-a manifestat în egală măsură violent, foarte semnificative gesturile de violență l-au făcut pe Biden în campanie să adopte sloganul: Să definanțăm poliția. Uite cum arată poliția când este desfinanțată!

Cei mai de dreapta, iată ce s-a întâmplat. Extremele de multe ori se întâlnesc. Argumentul că o extremă justifică altă extremă nu este unul normal și nu este adecvat unei democrații. Aceste clivaje din societatea americană vor reveni spre rezolvare în responsabilitatea democraților. Au majoitatea în cele două camere și președintele SUA.

Încă nu este evident și instituțiile americane sunt la început în înțelegerea și gestionarea incidentelor de ieri. America a sângerat. Democrația consolidată a sângerat. Neprietenii Americii vor spune așa: iată, există un public permeabil la manipulare, care poate fi dezinformat, gata să treacă la acțiune în a lovi în instituțiile fundamentale”, a mai precizat Cristian Diaconescu.

