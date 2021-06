Președintele PMP, Crristian Diaconescu, a declarat miercuri pentru B1 TV , într-o intervenție în emisiunea Actualitatea cu Tudor Mușat, că raporturile de confruntare vor rămâne aceleași între SUA și Rusia, în urma întâlnirii dintre Joe Biden și Vladimir Putin, cel puțin din perspectiva anumitor subiecte:

“Ambele părți au semnalizat faptul că se află într-o întâlnire simbolică, menită să stabilească o paritate geopolitică între Federația Rusă și SUA. Sigur, foarte multe detaliinu vor apărea în scurt timp, ceea ce era de așteptat, anume reluarea relațiilor diplomatice la nivel de ambasadori, se pare că se întâmplă. În altă ordine de idei, Vladimir Putin a anunțat disponibilitatea de a discuta aspecte care țin de securitatea informatică și în ceea ce privește acordurile nucleare.

Pe de altă parte, toate subiectele care țin de politica domestică a Federației Ruse sau legate de încercările Ucrainei de a deveni membră a alianței NATO sau sprijinul occidentului pentru Belarus, de a se decupla de Moscova, în mod categoric nu au primit un răspuns corespunzător din partea Federației Ruse. Din această perspectivă raporturile de confruntare vor rămâne aceșeași. Faptul că Biden subliniază că nu-și dorește un război rece, arată că există câteva zone de cooperare unde s-a manifestat un anumit tip de deschidere”, a declarat Cristian Diaconescu.

Niciuna nici alta dintre părți nu își doresc să ajungă într-o situație fără ieșire care să ducă la confruntări, a mai spus Cristian Diaconescu.

“Nu cred că acest dialog bilateral va avea un impact în legătură cu politica internă din Federația Rusă. În septembrie vor fi alegeri în acest tat, și din acest punct de vedere, Vladimir Putin va fi interesat de modul în care se percep elementele de dialog cu SUA și acasă, pe scena politică, nu cred că există o marjă de concesie în fața președintelui Putin”.

