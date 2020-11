Cristian Diaconescu: Fără alegeri anticipate, Maia Sandu va avea un parlament ostil. Situația va continua să rămână foarte complicată în Republica Moldova, dar e pe drumul cel bun, drumul european (VIDEO)

Dacă primele rezultate din turul II al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova se confirmă, iar Maia Sandu îl învinge pe Igor Dodon, ea va avea de mâine „un parlament în continuare ostil” la Chișinău, ceea ce ar putea crea probleme pentru viteza de implementare a măsurilor la care se așteaptă multe dintre capitalele Uniunii Europene, a explicat Cristian Diaconescu, prim-vicepreședintele PMP. „Situația este complicată, dar este pe drumul cel bun, drumul european, al unei reforme inclusiv în ceea ce privește sistemul judiciar – și în Republica Moldova o temă extrem de sensibilă și fierbinte în dezbaterea politică și în relaționarea, evident, cu societatea”, a subliniat fostul ministru, duminică seară, în direct pe B1 TV.

