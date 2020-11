Cristian Diaconescu: În societatea americană sunt linii de divizare cum poate n-au mai existat în campaniile electorale din ultimul secol / Există extreme care s-au amenințat reciproc (VIDEO)

Fostul ministru Cristian Diaconescu a radiografiat, miercuri dimineață, în direct pe B1 TV, alegerile prezidențiale din SUA, ocazie cu care a subliniat că în societatea americană sunt linii de divizare „extrem de serioase, cum poate în ultimul secol nu s-au mai întâlnit în campaniile electorale”.

„Nu prea ne așteptam, pentru că sondajele de opinie, evaluările sociologice arătau – cel puțin cele integrate la nivel național – un avantaj în campania electorală pentru Biden de cel puțin 7,2 procente. Iată că jocul este mult mai strâns. Ne amintim de 2016, de perioadele anterioare. Apar dezvoltări interesante. Se pare că pe votul popular Trump are un rezultat mai bun, în zona electorilor însă diferența pare că este în acest moment în favoarea lui Joe Biden. Sigur că toate aceste momente electorale apar pe un fundal foarte complicat în Statele Unite. Sunt linii de divizare în societatea americană extrem de serioase, cum poate în ultimul secol nu s-au mai întâlnit în campaniile electorale. Există extreme, care s-au amenințat reciproc, extremă stângă sau extremă dreaptă, care au generat la un moment dat o stare de tensiune destul de complicată la nivelul societății americane. Casa Albă a fost înconjurată cu un zid non-escaladare. Se spune în câteva state americane, magazinele de arme și muniție au fost golite, au fost cumpărate arme, dar până în acest moment la nivel național, în America, din fericire nu au apărut incidentele pe care unii le așteptau. A existat și o campanie mediatică foarte complicată, fake news, manipulări, război hibrid, având alegerile țintă și evident cei doi candidați”, a declarat fostul ministru Cristian Diaconescu.

Cursa către Casa Albă este cum nu se poate mai strânsă și, potrivit proiecțiilor Fox News, s-ar putea spune că Donald Trump este câștigător în Idaho (4 electori), Wyoming (3), Utah (6), North Dakota (3), South Dakota (3), Iowa (6), Kansas (6), Missouri (10), Oklahoma (7), Texas (38), Arkansas (6), Louisiana (8), Mississipi (6), Alabama (9), Florida (29), South Carolina (9), Tennessee (11), Kentucky (8), Indiana (11), Ohio (18), West Virginia (5), și South Carolina (9).

Aceleași proiecții îl dau pe fostul vicepreședinte Joe Biden câștigător în următoarele state: Washington (12 electori), Oregon (7), California (55), Arizona (11), New Mexico (5), Colorado (9), Minnesota (10), Illinois (20), Virginia (13), New York (29), Hawaii (4), Vermont (3), New Hampshire (4), Massachusetts (11), Rhode Island (4), Connecticut (7), New Jersey (14), Delaware (3), Maryland (10), District of Columbia (3).