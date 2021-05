Cristian Diaconescu: Se pot discuta cu partea americană modificări tehnice privind formularul de cerere de viză. Problema politică de fond, discuția în Congresul SUA, nu a fost tratată cu seriozitate de partea română (VIDEO)

Fostul ministru Cristian Diaconescu, președintele PMP, a explicat că multe dintre cererile de viză pentru călătoriile românilor în SUA sunt respinse din cauza unor „greșeli de completare” a solicitărilor formulate în acest sens. Totuși, spune el, problema politică de fond rămâne discuția în Congreul american, iar aceasta „nu a fost tratată cu seriozitate de partea română”.

