Cristian Diaconescu: Ucraina, linie roșie pentru Rusia / Vladimir Putin spunea că va reacționa disproporționat dacă sunt încălcate liniile roșii. Ceva de acest gen avem acum în Marea Neagră (VIDEO)

În momentul în care Ucraina ar intra într-o logică referendară privind apartenența la NATO, elementele de escaladare vor apăea din zona Moscovei cât se poate de evident, a explicat Cristian Diaconescu la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, miercuri, pe B1 TV.

Federația Rusă susține că a tras o serie de focuri de avertisment către un distrugător britanic în Marea Neagră, un incident negat de partea britanică. Președintele PMP a explicat că acesta ar trebui să fie un incident minor, însă exacerbarea sa la nivelul unor relații regionale arată că Vladimir Putin este cât se poate de categoric în ideea de a-și apăra liniile roșii. Episodul de miercuri din Marea Neagră, spune fostul ministru de Externe, este exact tipul de incident de care se teme o lume întreagă.

