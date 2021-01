Cristian Tudor Popescu l-a demolat pe Donald Trump. A făcut şi o comparaţie între liderul american şi Hitler

Cristian Tudor Popescu nu s-a mai ferit de cuvinte şi l-a comparat pe Donald Trump cu Hitler, după ce susţinătorii liderului de la Casa Albă au intrat în clădirea Capitoliului, pentru a protesta împotriva numirii lui Joe Biden drept următorul preşedinte american.

"Vrea să transforme America în Reich-ul pentru o mie de ani", a spus CTP. Între timp, de la declanşarea acestor acte de violenţă, democratul Joe Biden a depăşit pragul necesar de 270 de voturi ale electorilor certificate de Congres pentru a fi confirmat preşedinte al Statelor Unite.

CTP spune că Donald Trump încurajează terorismul

"Am spus-o și am repetat-o până m-a durut capul, acest individ, Trump, este capabil de orice, va recurge la orice mijloace pentru a își păstra puterea, și asta se întâmplă acum. Văzând imaginile, am senzația unui serial prost.

Acesta este terorism la nivel de stat, condus și lansat, inițiat, acum câteva ore în discursul acela la miting, de către președintele SUA, care le-a cerut suporterilor săi să vină și să intervină. Ce vedem, este cea mai gravă lovitură la adresa statului american, la adresa ideii de America, de la războiul civil încoace. Pentru că vine din interiorul Americii, nu din exteriorul ei", a spus Cristian Tudor Popescu la postul Digi24.

SUA a ajuns mai jos decât Rusia şi China, spune CTP

"În acest moment, Statele Unite se situează sub Rusia și sub China. Se duc spre Coreea de Nord, prin ce vedem acolo.

Donald Trump a reușit să mintă 70 de milioane de oameni în Statele Unite. Are suport popular, dar spre deosebire de Hitler, nu are sprijinul Armatei și al elitelor. Îi mai lipseștre zvastica pe frunte, dar nu are suportul suficient, cu excepția câtorva senatori republicani. Atenție! Câtorva, e vorba de Ted Cruz și alți doi, trei. El nu are nici măcar suportul partidului Republican", mai zis CTP.