Criză politică la Stockholm: Stefan Lofven, primul premier suedez care pierde un vot de încredere. Social-democratul fie demisionează, fie declanșează alegeri anticipate

Prim-ministrul suedez Stefan Lofven a pierdut un vot de încredere în parlamentul de la Stockholm, luni dimineață, într-o premieră a politicii suedeze. La putere din 2014, social-democratul are la dispoziție o săptămână pentru a decide dacă demisionează sau declanșează alegeri anticipate.

Stefan Lofven a devenit, astfel, primul premier suedez care pierde un vot de încredere

Moțiunea împotriva sa a fost depusă de Partidul Stângii, un aliat al guvernului minoritar din care mai fac parte Social Democrații și Verzii.

Dacă demisionează, cel puțin teoretic, premierul lăsat fără încrederea parlamentarilor suedezi s-ar putea regăsi în fruntea unui cabinet interimar. Conflictul cu Stânga a început de la reformele propuse pentru piața suedeză a chiriilor, potrivit Euronews.

La rândul său, invocând informații din Reuters și Associated Press, publicația britanică The Guardian spune că Stefan Lofven are două opțiuni, să declanșeze alegeri anticipate sau să devină șeful guvernului interimar.

Fie demisionează, fie declanșează alegeri anticipate

Cu un parlament în plin blocaj politic, este neclar cine ar putea forma o nouă administrație. Sondajele de opinie sugerează că situația dintre formațiunile de centru-stânga și de centru-dreapta este una destul de echilibrată, ceea ce înseamnă că un scrutin inopinat nu va aduce neapărat prea multă claritate pe scena politică.

În Suedia, alegerile la termen sunt programate abia pentru septembrie 2021.

Coaliția minoritară formată din Social Democrați și Verzi s-a bazat, încă din 2018, pe sprijinul parlamentar oferit de două partide de centru-dreapta și de Partidul Stângii. Stefan Lofven are la dispoziție o săptămână pentru a decide care este calea de urmat.