Cum a reușit Israelul să vaccineze peste 10% din populație în două săptămâni. Ambasadorul David Saranga: Lumea a înțeles cât de important este și are încredere în sistemul de sănătate (VIDEO)

Rețeta succesului în campania de vaccinare anti-COVID-19 vine din Israel. Spre deosebire de Romania, aici vaccinarea se poate face și fără programare. În doar două săptămâni, mai mult de 10% din populație a primit deja o primă doză de vaccin anti-COVID, iar ținta autorităților este ca până la sfârşitul lunii martie toți locuitorii să țării să primească serul. În prezent, cetățenii din Israel sunt vaccinați cu serurile aduse din afara țării. Într-o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, David Saranga, ambasadorul Israelului în România a declarat că în țara sa oamenii au înțeles cât de importantă este vaccinarea și au încredere în sistemul de sănătate, motiv pentru care s-au prezentat masiv la centrele de vaccinare.

”Lumea a înțeles cât de important este, are încredere în sistemul de sănătate din Israel și are încredere în Pfizer și, din acest motiv, cererea pe care o vedem astăzi este mai mare decât oferta. Până acum am primit 3,8 milioane de doze pentru 2 milioane de cetățeni, care au venit din partea Pfizer. Până la sfârșitul lunii ianuarie o să primim și vaccinul de la Moderna. Israelul a cerut 8 milioane de doze de la Pfizer, 6 milioane de la Moderna și 10 milioane de la AstraZeneca, care așteptăm să vină”, a declarat ambasadorul Israelului, țară în care prioritate la vaccinare au avut persoanele de peste 60 de ani, medicale și oamenii cu boli anterioare.

Întrebat cât la sută din populația Israelului ar putea fi vaccinată și când crede că s-ar putea reveni la normalitate, ambasadorul a răspuns: ”Dacă vom continua în acest ritm, cu 150.000 de cetățeni vaccinați în fiecare zi, sperăm că până la sfârșitul lunii ianuarie, să fie vaccinați 2 milioane de cetățeni. Scopul Guvernului este ca până la sfârșitul lunii martie, toată populația să fie vaccinată. Asta dacă lumea o să vină să se vaccineze. Dacă o să continue cum a fost până acum, cred că o să putem să atingem acest scop”.

Totodată, David Saranga a vorbit și despre o serie de avantaje pe care le vor avea persoanele vaccinate, în Israel.

"Acum se vorbește, în Israel despre două certificate. Orice persoană care va primi a doua doză de vaccin, va primi două certificate. Unul este certificatul de vaccinare. Asta înseamnă că nu va trebui să stea în izolare dacă a intrat în contact cu o persoană infectată și că atunci când călătorește în străinătate și se întoarce în Israel nu trebuie să stea în izolare. În același timp, se vorbește și despre un pașaport verde, care înseamnă că persoana respectivă va putea participa la evenimente culturale și la alte evenimente", a explicat ambasadorul.

