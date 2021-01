Războiul dintre Vladimir Putin și Aleksei Navalnîi continuă. Adversarul președintelui Rusiei a fost plasat în arest, imediat după ce a revenit din țară, dar echipa sa face noi dezvăluiri despre Putin, care ar deține un palat în valoare de 1 miliard de euro.

Echipa lui Aleksei Navalnîi a încărcat în online o galerie foto controversată pe site-ul opozantului regimului Vladimir Putin. Președintele rus ar deține o proprietate imensă, pe un domeniu de 7.000 de hectare, pe malul Mării Negre, aproape de orașul Ghelendjik.

Palatul care ar aparține lui Vladimir Putin este înconjurat de podgorii și beneficiază de patinoar de hochei, camuflat sub o peluză, un heliport, un cazino, o sală de teatru și o sală se sport, se arată pe blogul lui Navalnîi. Camerele uriașe sunt dotate cu mobilier de lux, iar dormitorul lui Putin ar avea în jur de 260 de metri pătrați. În plus, spațiul aerian de deasupra proprietății are statul de „No fly zone", zonă aeriană interzisă.

Vladimir Putin, sponsorizat de prietenii oligarhi

Dezvăluirile lui Navalnîi fac parte din cadrul unei ample anchete a Fondului de Luptă Anticorupție (FBK) al opozanțului rus, informează presa internațională.

Potrivit acuzatorilor lui Putin, președintele rus a fost finanțat de diverși oligarhi, precum Igor Sechin, deținătorul Rosneft și Ghennadi Timcenko.

„Este un stat în statul rus. Și în acest stat nu există decât un singur țar inamovibil. Putin", a declarat Navalnîi.

„Este un stat în statul rus. Și în acest stat nu există decât un singur țar inamovibil. Putin", a declarat Navalnîi.

Purtătorul de cuvânt de la Kremlin, Dmitri Peskov, a respins acuzațiile.

Palatul lui Vladimir Putin (GALERIE FOTO)