Cum arată vila în care a stat Alexei Navalnîi în Germania. Imaginile prezentate de televiziunea rusă de stat, apropiată Kremlinului

Televiziunea publică a Rusiei a început o adevarată campanie împotriva lui Alexei Navalnîi. Jurnaliștii au filmat imagini pe care le-au descris ca fiind o investigație despre vila în care disidentul a trăit în Germania în timp ce se recupera în urma otravirii cu Noviciok.

În timpul uneia dintre cele mai urmărite emisiuni din Rusia, au fost difuzate imagini din „contra-investigația” din casa în care a locuit Navalnii în Germania.

Realizatorii emisiunii „Vesti Nedeli" de la Rusia 1 au folosit imagini de la vila din Freiburg pentru a-l acuza pe Navalnîi că se bucură de același lux de care acesta îl acuză pe Putin. Locuința a fost filmată din dronză, iar reporterul a încercat și piscina vilei, după cum se vede în imagini.

Un corespondent al postului național de televiziune Rusia 1 a inspectat baia amănunțit și a pus accentul pe peria de toaletă despre care se spune că adevenit un simbol al protestelor împotriva președintelui rus. Jurnalistă a declarat că este vorba despre o perie care valorează 700 de dolari și este aceeași că cea din casă lui Putin.

